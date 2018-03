Herlovsen klar for dyst mot Nord-Irland

Vålerengas Isabell Herlovsen er blant de 19 spillerne som landslagssjef Martin Sjögren har tatt ut til EM-kvalifiseringskampen mot Nord-Irland.

Norges kvinnelandslag i fotball spiller 10. april EM-kvalifiseringskamp mot Nord-Irland borte. Onsdag presenterte Sjögren troppen som skal kjempe med flagget på brystet.

– Troppen er basert på Algarve-samlingen. Isabell kommer inn igjen etter å ha vært ute sist. Det er viktig for oss. Noen av de nye på Algarve er fortsatt med, blant annet Ingrid Syrstad Engen som imponerte, sier landslagssjef Martin Sjögren til fotball.no.

– Nå blir det en annerledes samling enn Algarve. Der var det mange kamper på kort tid. Nå har vi en ganske lang samling med mulighet til å trene godt før kampen. Vi samles en uke før kamp og får god tid til å forberede oss. Det blir bra, fortsetter han.

Sjögren er klar på at Norge bør ha tre poeng.

– Det er helt avgjørende for resten av kvaliken at vi vinner kampen. Det gjør vi hvis vi presterer bra, mener landslagssjefen som også sier det er positivt for landslaget at Toppserien starter opp igjen kommende helg.

– Det er to runder før vi samles. Det er positivt og gjør at de hjemlige spillerne får spilt et par tellende kamper før vi møtes, sier Sjögren.

(©NTB)

Mest sett siste uken