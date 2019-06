Herlovsen seks mål unna å tangere Marianne Pettersens scoringsrekord

Isabell Herlovsen kan med et strålende mesterskap stå igjen som Norges mestscorende gjennom tidene på kvinnesiden.

- Det er et mål jeg har. Jeg ønsker å ta den rekorden når jeg er så nære, og når jeg har vært med så lenge.

Det sier Herlovsen til Nettavisen etter en treningsøkt like før VM. Da hadde hun 57 landslagsmål, kun ni færre enn Marianne Pettersen som har rekorden som Norges mestscorende gjennom tidene på kvinnelandslaget.

I den siste treningskampen mot Sør-Afrika ble det tre nye nettkjenninger for Herlovsen, som får mye av scoringsansvaret på landslaget i fraværet av Ada Hegerberg.

Det betyr at hun nå har 60 scoringer totalt, kun seks bak Pettersen.

- Det målet er ganske høyt, og det er et stort mål for meg, men jeg spiller fotball fordi det er gøy og fordi jeg trives med det. Når man får sånne ting å jobbe mot, er det veldig givende, sier den 30 år gamle spissen.

60: Adelskalenderen til Norges Fotballforbund viser at Isabell Herlovsen stadig nærmer seg målrekorden til Marianne Pettsersen. Foto: Skjermdump/fotball.no

Mens det fortsatt er noe usikkert om det blir Caroline Graham Hansen eller Lisa-Marie Karlseng Utland som starter på topp mot Nigeria lørdag, er Herlovsens plass som midtspiss bankers.

Hennes ansvar foran mål er blitt enda større etter at Ada Hegerberg valgte å takke nei til videre landslagsspill, og Herlovsen var vital da Norge kvalifiserte seg til VM etter å ha slått Nederland på Intility Arena i 2018.

Nå er hun altså bare seks mål bak Pettersen som til slutt fikk 98 kamper med flagget på brystet. Den tidligere angrepsspilleren spilte på landslaget fra 1994 til 2000, før hun gjorde comeback i 2003.

Scoringsrekorden har vært stående i svært mange år, men om alt går slik Herlovsen vil kan den stå for fall allerede denne sommeren.

MESTSCORENDE: Marianne Pettersen er mestscorende gjennom tidene på Norges kvinnelandslag. Foto: Erik Johansen (NTB scanpix)

Utstillingsvindu i VM

Herlovsen er lånt ut til Kolbotn ut året etter å ha kommet i konflikt med Vålerenga. Hun truet tidligere i år med å legge opp, og forholdet mellom 30-åringen og Vålerenga-trener Monica Knudsen skal ha vært iskaldt.

Til slutt fikk floken en midlertidig løsning ved et utlån til Kolbotn. 1. januar 2020 er hun imidlertid i utgangspunktet igjen Vålerenga-eiendom, til tross for at det er lite som har tydet på at hun vil returnere til hovedstadsklubben.

I så måte vil VM kunne fungere som et ypperlig utstillingsvindu for veteranen som tidligere både har spilt i fransk og kinesisk fotball.

Hun konsentrerer seg imidlertid svært lite om klubbfremtiden mens hun er på landslaget.

- Nei, det er ikke noe jeg har tatt stilling til nå. Nå er jeg Kolbotn-spiller og har fokus på VM, så får man se hva som skjer etter VM.

- Men VM er et godt utstillingsvindu?

- Ja, men det er det for alle. Jeg ønsker bare å bidra til at Norge gjør et godt mesterskap og at jeg personlig får et godt mesterskap, så får vi se hva som skjer etter det, forteller hun.

VM-åpner mot Nigeria

Etter en lang oppkjøring, spiller det norske laget første kamp i VM når Nigeria venter på motsatt halvdel på Stade Auguste-Delaune i den franske byen Reims.

Vertsnasjon Frankrike er favoritter til å vinne gruppe A, men Norge skal ha gode muligheter til å ta seg videre i en gruppe som består av Sør-Korea i tillegg til de to nevnte nasjonene.

KJENNING: Vålerenga-keeper Guro Pettersen kjenner det norske laget godt. Hun vil ikke utelukke medalje i mesterskapet i Frankrike. Foto: Bjørn Vegar Digre (Nettavisen)

Medalje er det uttalte målet til kvinnelandslaget, og Vålerenga-keeper Guro Pettersen har tro på at det kan bli medaljejubel i Frankrike på landslagssjef Martin Sjögren.

- Det blir ikke noe lettere i VM enn det var i EM, men det er et solid lag. Det er en tøff gruppe, men jeg har kjempetro på dem, forteller hun til Nettavisen.

- Er de gode nok til å ta medalje?

- Fotball er 90 minutter og alt kan skje, så at det er ikke umulig at de vil stå igjen med en medalje. Norge er på papiret bedre enn Danmark, synes jeg. Og de kom seg til finalen i EM i fjor, mens Norge slo Nederland som vant EM. Hvis alt klaffer og de spiller så bra som de kan, så tror jeg absolutt de kan hevde seg.

Hun mener nøkkelen til det norske blir å være effektiv når sjansene byr seg, og samtidig klare å tette igjen bakover på banen.

- Norge har en rutinert keeper i Ingrid Hjelmseth, samtidig som det er ekstremkvaliteter og enkeltspillere med X-faktor på topp.