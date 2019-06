Herlovsen sparer ikke feiringene til egne mål

Isabell Herlovsen har vært siste norske spiller på ballen ved to VM-mål, men hun står fortsatt med 60 landslagsscoringer. To motspillere er presset til selvmål.

De kule feiringene har Herlovsen tatt fram likevel.

– Jeg har ikke så mye fokus på målstatistikken min i VM. Det viktigste er at laget vinner, ikke hvem som scorer. Jeg har i bakhodet at jeg skal ta rekorden, men det kommer når det kommer, sier hun til NTB.

Rekorden hun snakker om er Marianne Pettersens 66 mål for Norge, flest av noen kvinne eller mann. Linda Medalen har 64, mens Herlovsen deler 3.-plassen med Ann Kristin Aarønes.

– Laget går alltid først. Det som betyr noe er at vi vinner fotballkamper, og da er det samme hvem som scorer. Jeg blir ikke stresset av at jeg ikke har gjort det ennå.

Mestret utfordringene

Mot Frankrike fryktet mange Wendie Renards dødballstyrke, men 22 centimeter lavere Maren Mjelde nektet henne innløpene hun ønsker, og Renard ble aldri farlig. Mange fryktet lydnivået, men det var Renard som ble lurt av det og beinet Herlovsens innlegg i eget mål.

– Jeg hørte Amel (Majri) rope noe, men ikke hva det var. Jeg trodde jeg var presset og misset forsøket på å klarere til corner. Hun hadde egentlig ropt at jeg var alene, sa Renard.

Det var Herlovsen som slo an tonen for det norske laget da hun etter noen åpningsminutter med fransk trøkk jobbet fram en sjanse ved å vinne et par dueller i feltet med vilje og muskler.

– Det er den type spiller jeg er, som jobber hardt og kriger. Ved å kline til litt drar jeg også med meg jentene, sier 30-åringen.

Flere feiringer

Etter at hun tvang fram et selvmål mot Nigeria i åpningskampen, tok hun med seg laget til reservene for å feire med dem. Etter Renards selvmål hysjet hun med den ene hånden på de franske tilhengerne og ba med den andre de norske om mer lyd.

– Når så mange heier på Frankrike, er det gøy å dra fram en liten hysj, sier Herlovsen, som tidlig i karrieren hadde et opphold i den franske storklubben Lyon. Der fikk hun blant annet med seg en mesterligafinale.

Nå er det finale eller bronsekamp i VM som er målet. Tapet mot Frankrike knekket ikke troen på at ambisjonen om medalje i mesterskapet er realistisk.

– Vi ble skuffet over resultatet, men egentlig var ikke onsdagen noen nedtur. Vi gjorde en god kamp. Det var ikke så mange som hadde tro på oss før VM, men vi har bevist at vi er et lag å regne med. Vi skal kline til videre, sier hun.

Og hun tror ikke feiringene er brukt opp.

– Jeg må tenke litt på hva som blir det neste, men jeg finner nok på noe.

