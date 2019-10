Herlovsen vendte for Norge og suser mot målrekorden

Norges fotballkvinner fikk en utfordrende start på bortekampen mot Hviterussland, men to raske mål av Isabell Herlovsen vendte på vei mot 7-1-seier.

Dermed tok laget tre nye poeng på veien mot EM-sluttspillet i England i 2021, og Herlovsen klatret opp på delt 2.-plass på listen over tidenes mestscorende norske landslagsspillere i fotball. Med 64 mål er hun bare to bak rekorden til Marianne Pettersen, som står for fall med det første.

Mye tyder på at den kan ryke allerede i tirsdagens bortekamp mot Færøyene.

Etter Herlovsens to raske mål, som vendte 0-1 til 2-1, scoret også Maria Thorisdottir, Guro Reiten, Caroline Graham Hansen (2) og innbytter Lisa-Marie Utland.

– Det satt langt inne for hele laget i dag, men vi er fornøyde med at vi vant og fikk de viktige tre poengene på en litt dårlig dag og en veldig dårlig bane, sa Graham Hansen til Viasat.

– Tirsdag må vi være på fra start.

Norge havnet under mot et aggressivt hjemmelag i Borisov. Hjemmelaget fikk kampens første store sjanse etter et kvarter da et frispark gikk over Herlovsen og havnet hos en fri Anna Kozjupa, som bredsidet ballen mot lengste stolpe. Cecilie Fiskerstrand måtte levere en god redning.

Tre minutter senere var Fiskerstrand sjanseløs da vertene tok ledelsen. Maria Thorisdottir fikk en dårlig berøring rett utenfor egen 16-meter og ble overrumplet at to motspillere som vant ballen fra henne. Anastasia Kharlanova fyrte løs og traff undersiden av tverrliggeren. Ballen spratt ned på streken og var kanskje over den, men spissen Anastasia Sjtsjerbatsjenia var uansett raskest framme på returen og scoret fra kort hold.

Rask vending

Anført av Caroline Graham Hansen spilte Norge seg til en del muligheter, men slet med å få til avslutningene inntil Herlovsen viste fram sine kvaliteter.

I det 36. minutt raidet Graham Hansen til dødlinja og la inn foran mål. Kozjupa halvklaret, men ballen kom ikke lenger enn til Herlovsen, som dempet den og beinet den i mål.

Fire minutter senere tok Guro Reiten hjørnespark fra høyre. Ballen gikk over flere hviterussiske spillere inne i målgården. Maren Mjelde brukte muskler i duellen, men det var Herlovsen som fikk hodet på ballen og nikket i mål via bakken.

Dermed var hun oppe i 64 landslagsmål, like mange som Linda Medalen. Nå har hun bare en annen verdensmester, Marianne Pettersen, foran seg på lista.

Herlovsen var også nest sist på ballen da Maria Thorisdottir rettet opp feilen sin og punkterte kampen på overtid i første omgang. Graham Hansen slo et frispark mot lengste stolpe, der Herlovsen møtte ballen og sendte den inn foran mål. Midtstopperen banket den inn ved stolpen.

Skorpionspark

Etter en time var det Guro Reitens tur til å juble for scoring. Innbytter Amalie Eikeland misset alene med keeper, men fikk returen og dyttet ballen til siden. Med et akrobatisk sålespark over eget hode satte Reiten inn Norges fjerde mål.

– Det er første gang jeg har scoret et slikt mål. Det var et innfall jeg fikk da ballen kom, sa Reiten til Viasat om sitt «skorpionspark».

Den siste halvtimen scoret Caroline Graham Hansen to ganger, mens Utland (som kom inn for Herlovsen 20 minutter før slutt) også tegnet seg i målprotokollen. Norge har innledet kvalifiseringen med to bortekamper og har vunnet begge med seks måls margin.

Tirsdag bør det bli enda mer mot Færøyene.

