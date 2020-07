Hermansson med tidlig submission-seier mot Gastelum

Jack Hermansson er tilbake på vinnersporet etter råsterk seier i Abu Dhabi.

De fleste hadde regnet med en jevn og tøff kamp da Jack Hermansson fra Frontline Academy i Oslo møtte profilerte Kelvin Gastelum i UFCs mellomvektklasse natt til søndag.

Mellomvekterne var ranket henholdsvis som nummer seks og sju vektklassen før helgens kamp, og bookmakerne satte identisk odds på begge utfall.

Det var imidlertid Hermansson som stod fram og viste seg som en mann for de store anledninger da det skulle avgjøres.

Bisping: - Den så jeg ikke komme



32-åringen gjorde nemlig kort prosess med amerikaneren og tok et nytt steg mot tittelen i UFCs mellomvektklasse, da Gastelum ble beseiret på submission allerede etter ett minutt og 18 sekunder.

- Aldri i verden! Jack Hermansson med enda en submission! utbrøt UFC-kommentator John Gooden på Viasat.

Også tidligere mellomvektmester Michael Bisping var imponert.

- Den så jeg ikke komme, og det gjorde ikke Gastelum heller. Du store! Heel hooks er utrolig farlig, kommenterte ekspertkommentator Bisping.

SUBMISSION-SEIER: Jack Hermansson sikret submission-seieren mot Kelvin Gastelum tidlig i kampen. Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Hermansson: - Finnes ingen lignende følelse

Det var en svært lettet og glad Jack Hermansson som møtte ekspertkommentator og lettvektfighter Paul Felder etter kampen.

- Hver gang jeg går inn her, er det så mye press. Alt jeg gjør i livet, er for å jobbe mot målet om å bli best i verden. Når du da får seieren, er det ingen lignende følelse. Jeg elsker det, sa Hermansson.

Hermansson, som opprinnelig er fra Uddevalla i Sverige, innrømmer at han er overrasket over at avgjørelsen falt da han selv lå på rygg.

- Jeg tror han prøvde å komme seg unna for å reise seg. Jeg trodde ikke han ville gå mot meg på bakken, så jeg prøvde å være aggressiv fra bunnen.

Svensken mener han nå bør møte vinneren av kampen mellom Darren Till og tidligere mellomvektmester Robert Whittaker, som møtes i Abu Dhabi neste helg.

Kelvin Gastelum la ut følgende melding på Twitter etter nederlaget:

Vakker submission

Tidlig i kampen gikk Hermansson for en nedtakning, som Gastelum reverserte og endte opp på topp.

Da Gastelum forsøkte å komme seg opp på beina igjen fra topp-posisjon, fikk imidlertid Oslo-fighteren tak i beinet hans.

Amerikaneren ble til slutt tvunget til å klappe ut og gi seg da Hermansson sikret en perfekt utført heel hook.

Dermed venter trolig en ny storkamp for Frontline Academy-fighteren til høsten.

Her forklarer Hermansson hvorfor han fikk en luftetur av trener Mohsen Bahari etter seieren:

Tidligere lørdag ble det kjent via brasilanske Combate og senere ESPN at tittelholder i mellomvekt Israel Adesanya møter Paulo Costa 19. september.

I stevnets hovedkamp natt til søndag sikret brasilianeren Deiveson Figueiredo seg tittelen i fluevekt, da han beseiret Joseph Benavidez på submission i første runde.

Slik reagerte MMA-profilene på Hermanssons seier: