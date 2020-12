Hermansson-motstander testet positivt for Covid-19 - det kunne snudd på alt

Jack Hermansson har drømt lenge om å få gå tittelkamp i mellomvektklassen i UFC. Dager før «The Jokers» kommende kamp, kom beskjeden som kunne ødelegge.

Hermansson, født i Uddevalla i Sverige, har bodd i Oslo og Norge siden han var 18 år.

Nå er 32-åringen blant verdens beste MMA-utøvere i sin vektklasse, og har aldri vært nærmere en tittelkamp. Men få dager før The Jokers kommende kamp, kom beskjeden som kunne ødelegge alt.

Motstander kansellerte - ny mann testet positivt

Etter den overbevisende seieren over Kelvin Gastelum i juli, har det vært mye snakk rundt Hermanssons neste motstander. UFC falt på briten Darren Till, men han måtte tidlig i november melde avbud på grunn av en kneskade.

Hans erstatter ble Kevin Holland. Få dager før kampen kom derimot beskjeden om at Holland hadde testet positivt for Covid-19, og måtte dermed trekke seg. Hermansson ble tilbudt en ny motstander i Marvin Vettori, og takket ja.

- Jeg ble livredd for at det ikke skulle bli kamp, men fikk heldigvis beskjed om at Vettori kunne hoppe inn og ta kampen. Vettori er en god fighter som er fysisk sterk og vanskelig å avslutte. Han gikk tiden ut med mesteren Israel Adesanya, men tapte på poeng, sier han til Nettavisen.

- Nok en kansellert kamp, hvordan er det med motivasjonen?

- Jeg er meget motivert, og tror at en kamp mot Vettori er en bra kamp som styrker min posisjon i divisjonen. Hvis jeg vinner, står jeg fortsatt meget bra til som en mulig tittelutfordrer.

Her får han beskjeden om at Holland har testet positivt:

Hermansson innrømmer at en seier mot Darren Till ville skapt mer oppmerksomhet, men er samtidig klar på at med nok seire, kommer mulighetene.

- Hadde jeg vunnet mot Till, ville det nok blitt litt mer støy rundt det, men uansett så er seieren et steg i riktig retning. Vinner jeg mot Marvin Vettori, vil jeg ha enda et argument for å kunne gå en kommende tittelkamp.

- De begynner å ta meg seriøst

Hermansson er ranket som nummer fire i mellomvektklassen i UFC, og er ventet å få sin mulighet til å prøve seg på tittelbeltet med seier i sine to neste kamper. Han mener selv det er på tide at han får muligheten.

- Jeg har merket en større respekt i miljøet etter at jeg vant såpass greit mot Kelvin Gastelum. Nå begynner fightere i divisjonen å ta meg seriøst. Jeg vet at tre-fire toppfightere har takket nei til kamp, som kan være av ulike grunner, men jeg er en ekkel motstander for mange.

- Hvis du får bestemme, når går du tittelkamp?

- Høsten 2021 kommer jeg til å gå mitt livs største kamp. Da tror jeg det er min tur til å prøve meg på UFC-beltet. Jeg må nok vinne en storkamp mot en av de som er høyest rangert, så er det min tur, sier en bestemt Jack Hermansson til Nettavisen.

Israel Adesanya er den ubestridte UFC-mesteren i mellomvektklassen, og er fortsatt ubeseiret i verdens største MMA-organisasjon. Hermansson mener derimot at Adesanya ikke har møtt noen som han selv.

- Jeg tror oppriktig at jeg er den eneste som kan ta han, på grunn av min stil. Min bryting kommer til å gjøre det vanskelig for han, og jeg kommer til å løse oppgaven på en helt annen måte enn de forrige motstanderne hans.

Tror på større interesse i Norge

UFC har vært blant de eneste organisasjonen som har holdt i gang idretten under så og si hele pandemien, og har fått et oppsving i oppmerksomheten rundt sporten. Hermansson har derimot ikke merket noen umiddelbar effekt i Norge.

- Jeg føler ikke at interessen har blitt så mye større her hjemme, men jeg lever jo også i en boble. Så jeg får ikke med meg alt sammen, men jeg føler interessen økte mest under Conor McGregors storhetstid. Nå mangler man nok den eneren.

- Møter du noen fordommer mot sporten din blant andre idrettsutøvere eller vanlige folk?

- Veldig sjeldent faktisk. Jeg føler at det var mer av det for noen år siden, men i dag møter jeg nesten aldri noen som har noe imot sporten jeg bedriver.

Hermansson er derimot klar på hva som må til for at MMA-skal få et løft på landsbasis.

- Vi er glade i utøvere som gjør det godt, så jeg tror en UFC-tittel til Norge vil endre mye på ting. Det er nok mange som ser på UFC, men at en norsk mester vil endre på mye. Som vi har sett i blant annet golf og tennis, avslutter Jack Hermansson på Skype fra Las Vegas.

5. desember går Jack Hermansson kampen mot italienske Marvin Vettori i fighting-hovedstaden Las Vegas.

