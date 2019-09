Hermansson og Cannonier klarte vektkravet i København

Hovedkampen på lørdagens UFC-stevne i København er bekreftet etter at både Jack Hermansson og motstander Jared Cannonier veide inn på 84 kilo.

KØBENHAVN (Nettavisen): Oslo-fighteren Jack Hermansson hadde som vanlig ingen problemer med å klare kravet, da mellomvekteren gikk på vekten på utøverhotellet i København lørdag morgen.

Vekten viste 185 pund - eller 84 kilo - både da Hermansson og hans amerikanske motstander gikk på.

Utøverne har muligheten til å veie inn når de selv ønsker mellom klokken ni og klokken elleve, og begge utøverne fra hovedkampen valgte å gjøre det tidlig.

De får dermed god tid til å fylle på meg nødvendig mat og drikke i halvannet døgn før de møtes i buret i Royal Arena.

Håper på tittelkamp med seier

Lørdagens UFC-stevne er det første på dansk jord, og Hermansson gleder seg til å konkurrere foran nordiske fans igjen.

- Det er noe jeg ser frem til. Jared er en tøff motstander. Han slår og sparker hardt og er fysisk sterk. Han har mye å vinne og kommer til å gå for det, så det blir en tøff utfordring, sier Hermansson til Nettavisen.

Han håper at en seier i lørdagens kamp kan gi ham muligheten til å møte vinneren av tittelkampen mellom Robert Whittaker og Israel Adesanya neste helg.

- Jeg ser for meg at hvis jeg vinner denne kampen veldig dominerende, så kan det være alt fra at jeg er nestemann som får en tittelsjanse, at jeg skal møte Paulo Costa eller vinneren av Gastelum og Till. Det er de tre alternativene jeg ser at kan være aktuelle, sier Hermansson.

Stevnet ser du på Viaplay fra 17.00 lørdag. Det er ventet at Hermansson og Cannonier går i buret rundt 22.30.