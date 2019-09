Hermanssons favorittgrep forbløffer, men motstanderen mener han har funnet svaret

Jack Hermanssons motstander, Jared Cannonier, forteller Nettavisen at treneren hans umiddelbart tok grep da han fikk øye på hva svensken gjorde.

KØBENHAVN (Nettavisen): Jack Hermansson fra Frontline Academy i Oslo går hovedkampen på lørdagens UFC-stevne i København, der amerikaneren Jared Cannonier er motstander.

Hermansson har kjempet seg helt til toppen i UFCs mellomvektklasse (84 kg), og før lørdagens kamp er han ranket som nummer fem.

En avgjørende faktor på veien mot toppen er submission-grepet som har fått to av svenskens tre siste motstandere til å klappe ut og gi seg.

En egenkomponert versjon av grepet som er kjent som en giljotin, har fått internasjonal MMA-media til å gi grepet kallenavnet «The Jokertine», satt sammen av «giljotin» og Hermanssons eget kallenavn «The Joker».

- Må være et sykt trykk

UFC-kommentator Dan Hardy er blant de som har latt seg imponere av hvordan Hermansson tvinger motstanderne til å gi opp ved hjelp av grepet.

- Jeg har aldri følt det trykket, men det må være et sykt trykk siden han får et svartbelte i brasiliansk jiu-jitsu til å klappe ut på den måten, sier Hardy, som har analysert lørdagens kamp i programmet Inside The Octagon.

Når Nettavisen møter Jack Hermansson på UFCs pressetreff i København, legger han ikke skjul på at han liker at favorittgrepet har fått et eget kallenavn.

- Jeg synes det er kult at man blir gjenkjent for noe man gjør, og det blir gøy å se om jeg kan få det til enda en gang. Da forsterker jeg nok varemerket enda mer, hvis jeg klarer å sette den på lørdag, sier Hermansson til Nettavisen.

HOVEDATTRAKSJONEN: Jack Hermansson gleder seg til å gå hovedkampen på et UFC-stevne på skandinavisk jord. Foto: Martin Busk, Nettavisen

Prøvde igjen og igjen

31-åringen husker godt første gang han lærte seg grepet, som jiu-jitsu-treneren på Frontline Academy, Eduardo Teta Rios, viste ham.

- Det var vel den første grapplingtreningen vi hadde sammen. Da viste han oss den giljotinen, eller i alle fall en variant av den. Jeg gjør den kanskje litt annerledes. Siden da gikk det mange år uten at jeg i det hele tatt prøvde den. Plutselig prøvde jeg det, så fikk jeg det til, og det er det som skal til. Da får du en liten belønning når noen klapper - positiv forsterkning, sier Hermansson mens han humrer og ser bort på trener og lagkamerat Mohsen Bahari.

- Det er grunnen til at jeg prøvde den igjen og igjen, og til slutt satt jeg den så mange ganger at jeg begynte å tro på den, så turte jeg å gjøre det i kamp også.

Motstanderen: - Jeg kommer meg ut

I og med at han har satt det samme grepet i tre kamper på rad, og at det trekkes fram igjen og igjen i diverse analyser, er det imidlertid noe som er godt kjent for kommende motstandere - også for Jared Cannonier.

Amerikaneren forteller Nettavisen at han spesifikt har trent på å forsvare seg mot akkurat den typen submission.

- Det er litt morsomt, fordi før han møtte Jacare, tok han David Branch med det grepet. Jeg og treneren min så den kampen. Da treneren min så det, sa han «vi skal lære å forsvare det, for vi kan ende opp med å møte den fyren her». Vi begynte å jobbe med forsvaret, og så så vi at Jacare ble satt i det grepet, og han kjørte nøyaktig det samme forsvaret. Det står skrevet i stjernene. Hvis han får meg i det grepet, kommer jeg til å komme meg ut av det, sier Cannonier til Nettavisen.

SELVSIKKER: Jared Cannonier er sikker på at han kan forsvare Hermanssons favorittsubmission, og at han kan stilne det skandinaviske publikummet i Royal Arena lørdag. Foto: Martin Busk, Nettavisen

Den tidligere tungvekteren har vist seg vanskelig å ta ned etter at han gikk ned til mellomvekt og legger ikke skjul på at han har planer om å holde kampen stående.

- Det er siste utvei i forsvaret, men jeg kommer ikke til å bli tatt ned. Han må få meg ned før han kan få meg i en giljotin, og det kommer ikke til å skje, forsikrer amerikaneren.

Har en plan B

Hermansson er imidlertid klar på at han kan lykkes med å lande «The Jokertine», uansett hvor mye motstanderen har trent på å forsvare det.

- Ja, det er mulig. Alle vet at den kommer på trening. Det blir vanskeligere, men jeg får det til fortsatt, smiler han.

- Viste Jacare hva som er nøkkelen for å komme ut av den?

- Både ja og nei. Det kan være en risikabel utvei, men noen ganger er det den eneste utveien og. Det beste er å forhindre det tidligere, sier Hermansson.

Mohsen Bahari, som sammen med Håkon Foss står i Hermanssons hjørne under lørdagens kamp, er heller ikke bekymret for at Cannonier har forberedt seg godt på «The Jokertine».

- Det går an å forsvare den, selvfølgelig. Spesielt hvis han har trent spesifikt på det, men hvis Jack får satt opp teknikken veldig godt, blir det vanskeligere for han. Det skal også sies at dette er en av Jacks mange submissions. Om han ikke skulle få den, så har han likevel mange andre gode muligheter til å avslutte kampen. Hvis Cannonier forsvarer giljotinen, så går Jack videre til neste steg, sier Bahari til Nettavisen.

