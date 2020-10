Heroisk Aalesund sikret sesongens første borteseier

Haugesund sløste enormt med sjansene. Eliteseriens tabelljumbo holdt tett for første gang, og tente et bitte lite håp om overlevelse.

HAUGESUND - AALESUND 0-1:

- Dere skulle egentlig fått være med inn i garderoben, for jeg kan ikke huske å ha sett sånne scener som er der inne nå, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen til TVNorge om stemningen etter kampslutt.

- Det er uvirkelig. Det koster, det en var knalltøft kamp. Og jeg tror de hadde krampe nesten hele gjengen her. Men det er vondt å vinne fotballkamper, og det er deilig nå, fortsetter Nilsen.

Resultatet i Haugesund stoppet en rekke på sju strake tap for AaFK.

Som eneste lag i Eliteserien hadde gjestene fra Sunnmøre fortsatt til gode å unngå baklengsmål i en seriekamp denne sesongen. I en kamp som ble preget av meget ugjestmildt vær, klarte Nilsens mannskap endelig å bryte den dystre statistikken.

At Niklas Castro i tillegg sørget for tre sårt etterlengtede poeng, med en suser av en fulltreffer, gjorde at opplevelsen i det våte og vindfulle oppgjøret smakte meget søtt for Aalesund.

Med et drøyt kvarter igjen å spille prøvde Kevin Martin Krygård å klarere et langt innkast med et hodestøt, men traff bare brystkassa til Castro.

Norsk-chileneren klemte til på volley og sendte ballen i en flott bue over Helge Sandvik til 0-1. I de gjenværende minuttene forsvarte Aalesund seg heroisk og reddet unna på målstreken ved flere anledninger.

Straffe og feberredning



Minst like viktig for tangotrøyenes første borteseier i Eliteserien var keeper Gudmund Taksdal Kongshavn.

Etter åtte strake kamper på benken, fikk 29-åringen sin første opptreden fra start siden august. Og bergenseren grep sjansen med begge hender.

Ikke minst da han både reddet et straffespark fra Niklas Sandberg på sterkt vis i andre omgang, og seinere avverget flere store FKH-muligheter.

- Han har de kampene der innimellom. Han kan være best i Norge når han er på det nivået der, sier AaFK-trener Nilsen.

Daan Klinkenberg var borti Mikkel Desler da sistnevnte avanserte inn i Aalesunds felt. Dommer Tore Hansen signaliserte for straffe, til store protester fra Klinkenberg og flere av nederlenderens lagkamerater.

Sandberg prøvde å sende inn straffen nede til venstre for AaFKs keeper med god kraft. Med der var Kongshavn kattemykt nede og avverget med overkroppen.

- Det er strålende av Kongshavn. Han leser den og går riktig, kommenterte Kenneth Fredheim på TVNorge.

Konge i buret

Reprisene viste at sisteskansen startet bak mållinja og gikk fram over krittet i det Sandberg skulle til å skyte. Den ene foten til Kongshavn ble dog værende på streken, og kampens dommere fant ikke grunnlag for å gripe inn.

Sekunder seinere ble AaFK-keeperen nærmest truffet av en heading på den påfølgende corneren, og igjen berget gjestene fra baklengsmål.

FKH fortsatte å presse slitne gjester, men ble altså straffet selv etter Castros drømmetreff et kvarter før slutt.

Etter sesongens andre trepoenger, har AaFK omsider kommet seg opp i ti poeng. Det skiller likevel så mye som ni poeng opp til Start på kvalifiseringsplassen.

Trener Nilsens gamleklubb Brann er på plassen over med 24 poeng før søndagens bortekamp mot Sandefjord. Haugesund ligger plassert som nummer ti med 28 poeng.