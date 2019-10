Herolind Shala reagerer på Lillestrøm-spillernes oppførsel: - De viser ikke respekt

VIF-profilen mener Lillestrøm-spillerne viste mangel på respekt før lørdagens rivaloppgjør.

LILLESTRØM-VÅLERENGA 0-0

ÅRÅSEN STADION(Nettavisen): Herolind Shala var involvert i sin første derbykamp for Vålerenga mot Lillestrøm lørdag.

Etter kampen var Vålerenga-profilen knallhard i sin dom over rivalen.

- De kan begynne å snakke litt med beina først og mindre i mediene. De viser ikke respekt ovenfor motstanderne. Hvis de skal klare å gjøre noe i norsk fotball så får de vise det med beina først, sier Shala til Nettavisen.

- Null respekt

Shala mener Lillestrøm-spillerne må ta sin del av skylden for at stemningen ble såpass amper.

I vårens oppgjør på Intility Arena plantet Lillestrøm-spiller Aleksander Melgalvis et flagg i midtsirkelen på Vålerengas hjemmebane.

Før lørdagens kamp var også Melgalvis og lagkamerat Tobias Salquist ute og ymtet frempå om sitt «Vålerenga-hat».

Det mener Shala de burde holde seg for gode til.

- Du ser at de prøver å fyre i mediene og viser null respekt ovenfor motstanderne. De får stå for det de gjør. Rammene var fantastiske og det var klasse å spille. Jeg har egentlig ingenting å utsette på supporterne. I et derby som det her så skal det være sånn, sier Shala.

- Har du forståelse for at det blir slike scener etter det som skjedde etter forrige møte?

- Selvfølgelig skjønner jeg det. Det er helt normalt i en så stor kamp. Det var gøy å krige og blø for drakta. Det var fantastisk, sier Shala.

Shala påpeker til Nettavisen at han ikke fikk med seg scenene som utspilte seg på tribunene etter kampen.

OPPSTILLING: Politiet tok oppstilling foran gjestenes supportere i første omgang av kampen. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- Trist kapittel i norsk fotball

Lørdag kveld uttalte NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt at til VG at hendelsene på tribunen på Åråsen var uakseptable.

– Dagens hendelser på Åråsen er overraskende, skuffende og uakseptable. I løpet av helgen og frem til første arbeidsdag i neste uke må vi skaffe oss mest mulig oversikt over det som er et trist kapittel i norsk fotball, sier Bjerketvedt til VG.

STORT SIKKERHETSOPPBUD: Politiet møtte mannsterke opp til eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Vålerenga på Åråsen stadion. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey synes rammene rundt kampen var gode.

- Jeg fikk ikke med meg det som skjedde etter kampen, men det skjedde jo ting sist gang vi spilte mot dem også. Når en av spillerne deres provoserte. Det skal være litt sånn i disse kampene. Jeg vet ikke hvordan strategi de har, men det er et tett derby og det skal være temperatur, sier Larsen Kwarasey til Nettavisen.

Etter kampslutt ble det kastet et bluss mot en leilighet bak Vålerenga-fansens tribune. Angivelig etter provokasjoner fra folk som oppholdt seg i leiligheten.

En av de involverte uttalte til Romerikes Blad etter kampen at de erkjenner å ha provosert Vålerengas supportere etter kampslutt.

– Vi sto der med LSK-flagg og skrek «12 kamper uten seier». Vi har ingen problemer med å forstå at det er provoserende, men ikke noe uvanlig blant fotballsupportere. Uansett provoserte vi ikke så mye at vi fortjente det som kom tilbake, sier Helge Berg ifølge avisen.

Vålerengas kaptein var stolt over klubben og supporterne etter ett poeng borte mot erkerivalen, i det som er en tung periode for klubben.

- Helt fantastisk innsats. Vi er stolte over å spille for dem og for Vålerenga. Vi skulle ønske det var slik hver eneste kamp selvom vi ikke har levert de resultatene de ønsker seg, sier Kwarasey.

- Vi må tåle litt

Lillestrøm-trener Jørgen Lennartsson ville ikke mene noe om egne spilleres uttalelser i forkant av derbyet mot Vålerenga. Svensken var mer opptatt av det som skjedde underveis i lørdagens kamp.

- Om vi skal ha prestisje, rivalitet og en kamp mellom to klubber som er veldig sterke rivaler. Og at disse møtes i intense derby-kamper, så må vi tåle litt. Så er spørsmålet om hvor grensen ligger, jeg synes vi må tåle at det er litt bluss på tribunen. Det får vi ta, sier Lennartsson til Nettavisen.

MÅ TÅLE SÅPASS: Lillestrøm-trener Jörgen Lennartsson har vært borti verre hendelser enn det som utspant seg på Åråsen lørdag ettermiddag. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Allerede etter ett minutt entret sikkerhetsansvarlig i NFF, Geir Ellefsen, banen og signaliserte at den måtte stoppes. Da hadde gjestenes supportere avfyrt fyrverkeri over Åråsen-matta.

PÅ JOBB: Sikkerhetsansvarlig Geir Ellefsen i NFF på vei ut på banen for å snakke med VIF-kaptein Adam Larsen Kwarasey. Foto: Skjermdump

Lennartsson er vant til tøffe tak på tribunen etter sin tid i svensk fotball. Han synes en eventuell avbrytelse hadde blitt i overkant.

- Kasting av ting på banen, fyrverkeri og bluss er ikke akseptabelt og utenfor regelverket. Samtidig mener jeg at hvis det skjer så må man kunne takle det uten at det mases om å avbryte kampen. Det var en diskusjon om å avbryte kampen, men det var jo ingen som ønsket det. Det var bra at det ble spilt videre, vi kan ikke snakke om å avbryte kampen på grunn av noen bluss på banen, sier Lennartsson.

MYE BLUSS: Lillestrøm-fansen fyrte av en stor mengde bluss på tribunen underveis i kampen mot Vålerenga. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Intens kamp

Lørdagens oppgjør endte 0-0 i en tett og jevn kamp. Vålerenga var nærmest scoring da Shala satte ballen i stolpen etter 60 minutter, men Oslo-klubben er nå oppe i tolv kamper på rad uten seier.

Ronny Deila vil allikevel ikke svartmale situasjonen.

- Det var mye følelser og et elektrisk oppgjør, noe Eliteserien trenger. Det var en fin kamp. Vi fungerte bra i 4-5-1-formasjon og det var elementer defensivt som var veldig bra. Vi må sette ballen i mål. Vi har hatt like mange eller flere sjanser enn motstanderen i de fleste kampene, men de er mye mer effektive enn oss. Det må vi gjøre noe med, sier Deila til Nettavisen.

Etter lørdagens kamp ligger Lillestrøm og Vålerenga på henholdsvis 11. og 9.plass på tabellen. Ett poeng skiller de to lagene med fire kamper igjen av sesongen.