Herolind Shala slipper karantene etter omstridt utvisning

Profilen får dermed spille mot Odd onsdag.

Vålerenga-spilleren Herolind Shala (28) slipper karantene etter utvisningen mot Stabæk sist helg. Shala ble vist to gule kort av dommer Rohit Saggi i 2-2-oppgjøret mot bærumslaget søndag.

VIF-profilen ble dermed utvist på kontroversielt vis. Det andre gule kortet ble gitt til Shala for en angivelig filming.

Nå har Disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund (NFF) kommet fram til at Shala ikke skal ilegges karantene etter utvisningen. På NFFs nettsted redegjør Disiplinærtvalget for hvorfor de tok den beslutningen.

- Dyttes tydelig over ende



«Ved avgjørelsen er det sett hen til at spilleren ble utvist da han ble tildelt sitt andre gule kort i kampen for usportslig opptreden ved filming. Det er fremlagt videobilder av svært god kvalitet som klart viser at spilleren ikke filmer i den aktuelle situasjonen. Tvert imot viser bildene tydelig at han dyttes over ende og faller på en ut fra situasjonen naturlig måte», skriver utvalget blant annet.

Det tilføyes også at Rohit Saggi i ettertid har gått langt i å erkjenne at situasjonen ikke kvalifiserte til gult kort.

Shala får dermed være med i Vålerengas neste eliteseriekamp, mot sin egen og VIF-trener Dag-Eilev Fagermos tidligere arbeidsgiver Odd.

Midtbanespilleren, som har representert både Norge (u-landskamper), Albania og Kosovo i landslagsammenheng, spiller trolig fra start på Skagerak Arena.

Innrømte to feil



Mandag ble det klart at dommer Saggi må stå over den kommende runden i Eliteserien.

Saggi var etter søndagens kamp åpen om å ha gjort to feil som fikk konsekvenser for Vålerenga.

Først ga han Magnus Lekven gult kort etter situasjon der Stabæks Luc Kassi trolig skulle hatt gult eller rødt kort. Senere i oppgjøret ga han gult kort nummer to til Herolind Shala for filming.