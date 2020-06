Herolind Shala utvist da Stabæk og Vålerenga delte poengene på Intility Arena

Det manglet ikke på hendelser i oppgjøret mellom Vålerenga og Stabæk.

VÅLERENGA - STABÆK 2-2

INTILITY ARENA (Nettavisen): Stabæk snudde oppgjøret mot Vålerenga, før Oslo-laget slo knallhardt tilbake med ti mann.

Til slutt måtte lagene se seg fornøyde med ett poeng hver, i en kamp hvor taklingene suste på den regntunge Intility-matta.

Knallharde reaksjoner etter utvisning

Salah ble utvist for filming, en avgjørelse som virket fryktelig streng mot Vålerenga-spilleren.

Hovedpersonen selv sparte ikke på kruttet da han ble vist bildene av sin egen utvisning.

- Dommeren var helt forferdelig. Han ødelegger kampen. Det er synd å ha sånne dommere i norsk fotball, sa en frustrert Shala til Nettavisen.

Har du snakket med han?

- Nei, jeg trenger ikke å snakke med han. Han er egoist, han er maktsyk. Han tror han skal bestemme og styre alle sammen. Jeg forstår ikke hvordan han kan gi gult på den første og den andre så blir jeg dyttet med strake armer og jeg faller. Noe helt normalt som skjer i alle kamper. Jeg er sjokkert.

Du mister Odd-kampen hva tenker du?

- Kortet må ankes selvfølgelig og jeg må få spille mot Odd. Håper NFF tar tak i dette fort som mulig fordi jeg elsker dette her og er ikke en person som filmer.

- Ja, vi hadde en prat etter kamp. Hva det handlet om trenger jeg ikke ta her, men jeg er fornøyd med de første 20 minuttene, så er vi svake ut første omgang. Så begynner vi bra andre, helt til vi får det røde kortet. Jeg aksepterer ikke tullete gule kort. Dønnum som kjefter på dommeren, og Shala som filmer - hvis det er filming - det må vi nesten så på. Hvis vi skal gjenoppbygge Vålerenga så er det en for alle, og alle for en, og da oppfører vi oss ikke sånn. Det aksepterer jeg ikke, sa en frustrert Fagermo, som la til at laget hans måtte oppføre seg ordentlig etter kampslutt i Oslo.

Shala fikk også etter intervjuet med Nettavisen beskjed av Fagermo om å roe seg ned før han gikk videre gjennom mixed-zone.

Selv kunne ikke hoveddommer, Rohit Saggi, gjøre stort annet enn å legge seg flat om utvisningen av Shala.

- En tøff kamp med mange marginale situasjoner. To situasjoner som blir sentrale med Kassi, Lekven og Shala. Jeg ser at det ikke blir noe kontakt fra Lekven på Kassi, så det blir en feil vurdering, sier Saggi til Nettavisen.

Har du feil utgangsposisjon?



- Ja jeg føler vinkelen kunne vært bedre, men samtidig så er jeg vel seks meter unna eller noe sånt. Jeg ser situasjonen, men det går veldig fort fordi det er to spillere som spurter mot ballen. Så blir det at det går litt for fort i det øyeblikket for å se hvem som har den straffbare kontakten.

Hva med gult nummer to på Shala?



- Jeg mener at det ikke er frispark, men en normal kontakt mellom to spillere. Det jeg reagerer på er at han trekker til seg begge beina. Da blir det klart for meg at han ønsker å fremprovosere et frispark. Samtidig ser jeg at det er såpass mye kontakt at vi kunne spilt videre istedenfor det gule til Shala.

Så du innrømmer at det også er en feil?

- Jeg mener at vi der kunne unngått å gitt det gule kortet og spilt videre

Fagermo ble også vist reprisen hvor Shala ble utvist, og var klar i sin dom over situasjonen.

- Hvor som helst på banen er det der frispark, og når jeg ser reprisen nå så er det trist at vi får et rødt kort. Nå skal jeg gå inn å si til Shala at han er en flott gutt likevel, konstanterte Vålerenga-treneren.

REAGERER: Trener Dag Eilev Fagermo under eliteseriekampen mellom Vålerenga (VIF) - Stabæk på intility stadion. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Raste mot dommeravgjørelse

Stabæk startet oppgjøret i susende tempo, og kom til to sjanser i løpet av de to første minuttene på Intility Arena.

Men det var Vålerenga som skulle ta ledelsen denne søndagskvelden. Og det på lekkert vis.

Hjemmelaget bygget opp et mønsterangrep, og Magnus Lekven kunne til slutt finne Herolind Shala med en smart pasning tilbake i feltet, og midtbanespilleren satt ballen i nettmaskene på sikkert vis.

Vålerenga festet et godt grep om kampen etter scoringen, og spesielt Aron Dønnum var et konstant uromoment for Stabæks forsvar.

Men hjemmelaget klarte ikke å komme til de store sjansene, og det utnyttet Stabæk på det groveste.

Litt ut av ingenting kom Kassi i susende tempo og headet inn et godt slått innlegg fra Solheim. Dermed var årets første baklengsmål for Dag-Eilev Fagermos mannskap et faktum.

JUBELSCENER: Stabæks Luc Kassi blir gratulert etter 1-1 scoringen under eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga (VIF) - Stabæk på Intility arena. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Og bare sekunder senere ble vondt til verre for Vålerenga.

Vålerenga-keeper, Kristoffer Klaesson, dyttet et skuddforsøk fra Luc Kassi rett i beina på Oliver Edvartsen, som med største enkelhet kunne sende Stabæk i føringen.

- Stabæk har vært dødelige effektive her, og de har snudd kampen på under to minutter, sa Eurosport-kommentator, Jørgen Klem.

- Ja, det er en fight. Det er en jevn og tøff kamp. Vi har det vært det beste laget, men de scorer to mål. Vi blir litt komfortable og slapper for mye av. Jeg fikk en smell i kneet der, som det er utrolig at jeg får gult kort for, men sånn er det, sa en tydelig oppgitt Magnus Lekven til Eurosport i pausen.

Fagermo var heller ikke veldig imponert i sitt pauseintervju, og bekreftet at dommeren hadde beklaget seg i pausen.

- Vi har ikke intensitet. På det siste målet der er vi oppe og jakter med ti mann, det går ikke. De siste 20 minuttene der synes jeg er skuffende, rett og slett, sa en frustrert Fagermo i pausen.

Og la til følgende om situasjonen hvor Lekven fikk det gule kortet, selv om reprisen tydelig viser at Kassi setter inn en potensielt farlig takling på Vålerenga-spilleren:

- Det er rødt. Klart rødt kort. Han (Rohit Saggi) har beklaget seg i pausen, så da er det greit. Vi må ta oss sammen, få fart på beina.

- Dette er blytungt

I likhet med kampens første omgang, kom Stabæk også best i gang etter hvilen.

Bare fem minutter ut i omgangen fikk Edvardsen en gyllen mulighet til å øke bortelagets ledelse, men marginene var ikke med Stabæk i den situasjonen.

Så skulle det virkelig bli tungt for Vålerenga på den allerede regntunge Intility-matta.

ISKALD: VIFs Matthías Vilhjálmsson scorer 2-2 på straffe under eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga (VIF) - Stabæk på Intility arena. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Shala forsøkte å komme seg forbi Amankwah, og valgte å falle veldig lett i bakken, og dermed pådro midtbanespilleren seg sitt andre gule kort for kvelden.

- Dette er blytungt for Vålerenga. Det er 35 minutter igjen. Han faller veldig lett der, han mister hodet her i en periode hvor Vålerenga begynte å komme seg inn i kampen. Her gir han en utfordring til Fagermo og lagkameratene sine, sa Jørgen Klem umiddelbart etter situasjonen.

Vålerenga ga på ingen måte opp selv med ti mann, og fikk uttelling for det 20 minutter før full tid.

Debutant Osame Sahraoui satt full fart inn i Stabæks sekstenmeter, og ble dyttet i skuddøyeblikket. Dermed fikk hjemmelaget straffe, som Matthías Vilhjálmsson satt iskaldt i mål.

Mer skulle det heller ikke skje, selv om hjemmelaget presset bra på i sluttminuttene.