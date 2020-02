Herre-VM i håndball 2025 til Norge, Danmark og Kroatia

Norge skal arrangere herre-VM i håndball i 2025 sammen med Danmark og Kroatia. Sander Sagosen får trolig spille en rekke kamper i hjembyen Trondheim.

Det er ansett å være en stor fordel med hjemmebane. Ikke minst i hovedruden og cupspillet der kampene ofte er svært jevne. Norge har tatt to VM-sølv de siste årene og tapt begge finalene mot vertsnasjonen (Frankrike og Danmark).

Finale og bronsekamp er lagt til Norge. Det ble klart da styret i Det internasjonale håndballforbundet (IHF) fredag kunngjorde tildelingene av de kommende verdensmesterskapene.

Norge, Danmark og Kroatia hadde levert felles søknad om å få ansvaret for VM 2025 for menn. Søknaden fikk sin tilslutning.

Medaljekamper i Oslo

– Etter ti år uten mesterskap på norsk jord markerte EM i januar starten på en hektisk og morsom periode for oss, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud i en pressemelding.

– Som medarrangør av sluttspill er vårt mål å skape engasjement og idrettsglede for mennesker i alle aldre, fra ulike bakgrunner og fra forskjellige land. Vi håper og tror aktiviteter som dette gir økt rekruttering til sporten vår. I tillegg er det ingen ulempe at våre landslag får spille mesterskapskamper foran sitt eget hjemmepublikum. Vi er derfor svært glade for dagens kunngjøring fra Det internasjonale håndballforbundet (IHF), tilføyer han.

Trondheim, Stavanger, Drammen og Oslo er planlagt som vertskapsbyer for den norske delen av arrangementet.

Medaljekampene kommer til å bli spilt i storhallen på Fornebu.

Det mest sannsynlige er også at Norge spiller alle sine kamper før en eventuell finalehelg i Trondheim Spektrum. Det var en stor suksess i EM tidligere i år.

Det skal avgjøres to innledningspuljer i Norge i tillegg til en gruppe i hovedrunden. Så blir det også en kvart- og en semifinale på norsk jord, uavhengig om Norge er kvalifisert for disse.

Fjerde mesterskap

– Dette er i henhold til vår grunnleggende strategi for norsk håndball, om å bringe håndballen nærmere publikum og folket. Mesterskap på hjemmebane er viktig når vi skal inspirere barn og unge til å spille håndball, sier håndballpresident Kåre Geir Lio i en pressemelding.

Sluttspillet blir det fjerde seniormesterskapet i håndball på norsk jord i perioden 2020-2025. I januar i år gikk EM for menn i blant annet Norge.

Norge har aldri før hatt VM-kamper for menn. I 2023 går en del av VM-kampene for kvinner i Norge.

