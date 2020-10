Herrem åpner opp om sitt aller verste øyeblikk på håndballbanen

Først misset hun i en avgjørende situasjon. Da ventet de vanskelige TV-intervjuene. Men så tikket det inn meldinger som fikk Camilla Herrem (34) til å gape.

Stedet er Rio de Janeiro. Det er semifinale i OL. De norske håndballjentene møter Russland til det som etter hvert blir en episk kamp om en plass i finalen.

Russland ledet med ett mål da Norge gikk i angrep og en norsk scoring ville ført til ny spilleforlengning og det så lovende ut da Camilla Herrem ble spilt fri på kant.

Herrem hoppet inn, slapp ballen, og traff stanga.

LES OGSÅ: Herrem tok et oppgjør med Norge-jentene etter lekkasjer om graviditet: - La ikke det minste skjul på at jeg var forbannet

Etter kampen var den norske stjernen utrøstelig. Nettavisen var til stede i Rio på den aktuelle kampen og kunne melde om en Herrem som knapt var i stand til å prate.

Tårene rant. Den vanligvis så sprudlende jenta, var langt nede.

Herrem: - Det verste øyeblikket

I sin ferske bok, «Camilla Herrem: Uten Filter», som ble lansert fredag, skriver 34-åringen at det som skjedde i Brasil var hennes største sportslige nedtur i karrieren.

- I kaoset etterpå var jeg helt utrøstelig og like klar på at det var jeg og ingen andre som hadde tapt semifinalen, som at det var Kari (Grimsbø) som hadde fått oss dit alene. Det var uten sidestykke mitt aller verste øyeblikk på håndballbanen. Jeg følte meg som en sviker, som hadde ødelagt kvelden for både kronprins Haakon på tribunen og for alle de som satt hjemme i Norge midt på natten for å se oss komme til vår tredje strake OL-finale, skriver Herrem i boken.

Den norske håndballprofilen forteller videre om et intervju med TV 2-profilen Julie Strømsvåg som nesten ble umulig å gjennomføre etter kampslutt.

LES OGSÅ: Da Herrem fikk ektemannen som trener ga hun tydelig beskjed til lagvenninnene

- Omsider hadde jeg slept beina bort til TV2-studio, der journalisten Julie Strømsvåg og ekspertkommentator Randi Gustad ventet på meg. Jeg hang viljeløst over gjerdet som skilte dem og meg, oppløst i tårer i et intervju som visstnok var både hjerteskjærende og uvirkelig for dem som satt hjemme, kunne far fortelle da vi snakket sammen senere. Han hadde følt seg helt hjelpeløs der jeg kom hudløst flytende inn i stua deres på Sola, står det å lese i boka.

TV 2-intervju

Herrem gjengir det hjerteskjærende TV-intervjuet i boka.

Julie: – Vi føler med deg nå, Camilla ...

Jeg (mens jeg stammet frem ordene): – Nei ... det var en god sjanse ... jeg gjør ikke det jeg skal. Den går ikke i mål.

TV 2- PROFIL: Julie Strømsvåg, her sammen med tidligere landslagsspiller Gro Hammerseng. Foto: (NTB scanpix)

Julie (henvendt til Randi): - Men de marginene er så vanvittig små?

Randi: - Det er det de er. Egentlig er det et godt valg, for keeperen går utrolig langt. Du kan se den her, Camilla, det er sikkert vondt å se det. Men du har høy arm, det er bare disse centimeterne som gjør at lobben går ut.

Jeg: - Det er utrolig kjipt av meg som klarer å ødelegge for hele laget og hele Norge som satt der hjemme og brukte tid på dette ... Så kommer jeg og ødelegger faen meg alt.

Julie: - Sånn tenker ikke de hjemme, og sånn tenker ikke de på laget ditt heller, og det tror jeg de har sagt til deg også?

Jeg: - Jo ... det har de. Men man føler at man svikter alle. Det er for dårlig. Det er for dårlig av meg. Så jeg må bare beklage til dere alle.

Herrem forteller videre om apatiske norske jenter og en trener Thorir Hergeirsson som måtte minne jentene på at det var OL og fortsatt noe å spille for.

Selv om det ble tap for russerne i semifinalen, skulle det spilles en bronsefinale mot Nederland. Treneren minnet jentene på at en OL-bronse var verdt å kjempe for.

- Ble sittende og gape

Det ble likevel mange tårer på Herrem den kvelden.

LES OGSÅ: Rekdal og Mini uenige om «jakten på muldvarpen»

- De andre jentene trøstet meg som best de kunne før vi gikk til sengs. Sjansen jeg hadde brent var bare én isolert situasjon av mange som kunne gått i vår favør i kampen, og ikke minst: Vi vinner som et lag og vi taper som et lag. De sa alle de ordene jeg selv ville ha brukt, skriver håndballprofilen i boken.

Det som skjedde i etterkant, fikk henne imidlertid på andre tanker.

- Da jeg kom tilbake på rommet og slo på Mac-en min, rant det over av hilsener hjemmefra, både på Facebook og Instagram. Jeg ble sittende og gape, mens jeg leste den ene støtteerklæringen etter den andre, mange fra folk jeg kjente, men enda flere fra mennesker jeg aldri hadde møtt, men som hadde brukt tid på å skrive at jeg ikke måtte klandre meg selv, og at de følte med meg. Jeg leste hver og en melding mens jeg blunket vekk nye tårer, rørt over all omsorgen, som avsenderne umulig kunne forestille seg kraften i. Da jeg klappet igjen lokket på maskinen, var energien tilbake.

LES OGSÅ: Langrennsprofiler slår tilbake mot fluor-kritikken: - Du kan ikke komme og ta den

- All gørr var vasket vekk fra hode og sjel da vi løp ut i Future Arena for siste gang lørdag kveld. Alt det vonde fra semifinalen var skjøvet vekk, og Nederland fikk unngjelde i en praktfull kamp der vi vant 36–26, og der jeg scoret fire av målene.

Bronsemedalje

Bronsefinalen ble med andre ord en maktdemonstrasjon av det norske laget som fikk med seg en bronsemedalje hjem fra lekene i den brasilianske hovedstaden.

I 2020 var det opprinnelig duket for revansje med OL i Tokyo, men på grunn av Covid-19 har disse lekene blitt utsatt til sommeren 20201.

De norske håndballjentene må kvalifisere seg til det mesterskapet og det er ventet at den kvalifiseringen vil bli avholdt etter nyttår.