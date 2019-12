Herrem overrasket over Russlands dopingbeskjed: - Sinnssykt

Like før Norge skulle møte Sør-Korea i håndball-VM, smalt nyheten om at Russland utestenges fra VM og OL av WADA i fire år. Det vekker reaksjoner i den norske leiren.

KUMAMOTO (Nettavisen/ NTB): Mandag ble det kjent at Verdens antidopingbyrå (WADA) har bestemt seg for å utestenge Russland fra OL og VM de neste fire årene..

Avgjørelsen kom etter at et utvalg over flere år har etterforsket russernes forsøk på å skjule dopingbruk. Konklusjonen fra etterforskningen er nådeløs. Det er også avgjørelsen fra WADA-styret, der saken var oppe til behandling mandag.

Det betyr at russiske utøvere ikke får konkurrere under russisk flagg i OL og VM de neste fire årene. Det inkluderer blant annet OL i Tokyo i 2020 og Beijing i 2022.

- Sinnssykt

Norge vant den nevnte kampen med klar margin, men i pressesonen etter kampen, var det Russland som var det store samtaleemnet.

Camilla Herrem forteller at hun ble tatt på senga da hun fikk nyheten like før mandagens kamp.

- Jeg ble overraska. Jeg hadde lest på forhånd at det kunne være en mulighet, men man regner jo kanskje med at det ikke vil skje. Jeg vet ikke alt innholdet, og av hva slags grad det har vært, men det er jo sinnssykt at man blir utestengt fra alt i fire år, sier hun til Nettavisen.

VANVITTIG: Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal beskriver saken som vanvittig. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Avgjørelsen fra WADA åpner imidlertid for at utøvere som kan bevise at de ikke har vært involvert i doping på noe vis, kan få konkurrere under et nøytralt flagg - på samme måte som under OL i Pyeongchang i 2018.

Herrem er delt i meningene om hun synes det er en riktig beslutning.

- Jeg tenker at når du ikke har gjort noe eller dopet deg, så er det kjipt å måtte svi for det. Samtidig er det jo sånn at hvis du er på et lag der flere spillere har gjort det, så må det jo være konsekvenser for det. Det så du jo nå med det rumenske laget der hele klubben ble tatt for det. Men jeg synes det er dumt om du ikke har gjort noe, og så blir straffet for det, men jeg regner med det er såpass stort dette her siden de har valgt å gjøre det på denne måten, sier hun.

- Trist for idretten

Heller ikke kaptein Stine Bredal Oftedal er sikker på hva hun synes om valget om å akseptere rene utøvere under et nøytralt flagg, men beskriver saken som vanvittig.

Heller ikke landslagssjef Thorir Hergeirsson unnslapp spørsmålene om WADA-saken da han møtte pressen etter seieren mot Sør-Korea. Han er klar på at saken markerer et behov for endring i idrettens verden.

- Det må gjøres ting. Jeg setter min lit til at de som sitter i WADA mener at dette er den rette veien å gå for å få stopp på det, sier Hergeirsson.

NOE MÅ GJØRES: Landslagssjef Thorir Hergeirsson er klar på at noe må gjøres for å stoppe doping og juks. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Det er trist for idretten med doping og juks. Det er et nederlag for idretten og for idrettens omdømme, slår han fast.

Russland har tre uker på seg til å anke saken. Det er i skrivende stund ikke kjent hva Russland velger å gjøre.

Vurderer Russland-tiltak

De russiske håndballkvinnene er blant de største gullfavorittene til håndball-VM som pågår i Kumamoto i Japan.

NTB har vært i kontakt med kilder i Det internasjonale håndballforbundet (IHF). Disse ønsker å være anonyme, men det kommer trolig en uttalelse fra IHF tidlig tirsdag lokal japansk tid.

Russland spiller mot Montenegro i hovedrunden tirsdag. Onsdag avsluttes hovedrunden for russerne. Fredag går semifinalene.

IHF skal være i en prosess der forbundet vurderer bruken av det russiske flagget og nasjonalsangen videre i VM.

På grunn av en ankefase i dopingsaken som løper til etter VM, blir ikke russerne kastet ut av mesterskapet.

Norge spiller sin siste kamp i hovedrunden onsdag klokka 12:30 norsk tid. Da er det Tyskland som venter i det som blir en svært viktig kamp for Norge.