Herrem tok et oppgjør med Norge-jentene etter lekkasjer om graviditet: - La ikke det minste skjul på at jeg var forbannet

Camilla Herrem (34) måtte lyve VG-journalist opp i ansiktet etter at noen hadde lekket til pressen at hun spilte VM som gravid. Det likte hun svært dårlig.

I den ferske boken «Camilla uten filter» åpner Herrem opp om livet som profilert håndballspiller.

Rampelyset har også skyggesider som ikke alltid har vært like hyggelige.

I boken forteller Herrem om flere episoder hun ikke har satt spesielt pris på.

- Dette var «top secret»

Én hendelse hun vier mye plass i boken, fant sted i november 2017. Det norske kvinnelandslaget var samlet for å spille Møbelringen Cup som en siste forberedelse før VM i Tyskland to uker senere.

Der slapp Herrem nyheten om at hun var gravid.

Siden hun bare var åtte uker på vei, fikk jentene på landslaget streng beskjed om ikke å si et ord om dette til noen.

«Dette var «top secret», en hemmelighet bare noen få utvalgte var blitt innviet i. Jeg kunne levende forestille meg alt oppstyret om dette skulle bli kjent rett før VM, og jeg syntes ikke det ville være særlig fair overfor motstanderne heller, om de måtte forholde seg til at den norske venstrekanten var gravid. Jeg stolte på at jentene ville holde tett, det måtte de love, og som en dramatisk gest dro jeg tommelen og pekefingeren langs leppene for å mime at munnen skulle være stengt med glidelås og at mafiaens omertà, fullstendig taushet, nettopp var trådt i kraft», skriver Herrem i boken.

Hun fikk det ikke som hun ville.

- Glødende raseri bygget seg opp

Midt i VMs gruppespill to uker senere var det noen som ikke hadde klart å holde tett.

«Vi var kommet til Magdeburg og gjorde oss klar for å møte Spania da VGs rutinerte håndballreporter Jostein Overvik trakk meg til side under pressetreffet dagen før kampen. Da vi var utenfor hørevidde, fortalte han at sikre kilder visste å vite at jeg var gravid, og kunne jeg her og nå bekrefte det? Hjernen reagerte lynraskt, og jeg svarte med senket stemme at nei, det stemte ikke, jeg var slett ikke gravid. Jeg kjente at et glødende raseri var i ferd med å bygge seg opp. Bare den aller nærmeste familien og tre venner som jeg stolte blindt på, visste at jeg var gravid, i tillegg til landslagsspillerne og det nærmeste støtteapparatet» skriver hun.

Dermed befant Herrem seg i en vanskelig situasjon. Hun hadde i tillegg et godt forhold til journalisten.

«Noen hadde med andre ord lekket og dermed tvunget meg til å måtte stå foran Jostein Overvik på denne måten og lyve ham rett opp i ansiktet. Det var ekstremt ubehagelig, også fordi jeg alltid hadde hatt respekt for ham som journalist og i hele mitt liv hadde hatt ærlighet som en rettesnor for alt jeg sa og gjorde. Men her hadde jeg ikke noe valg. Jeg var fortsatt ikke kommet lenger enn ti uker ut i svangerskapet, og jeg ville selv bestemme nøyaktig når og hvordan dette skulle komme ut» heter det i boken.

- La ikke skjul på at jeg var forbannet

Etter pressetreffet, da alle jentene var samlet for seg, fortalte Herrem hva som hadde skjedd.

Da ga hun klar beskjed om hva hun tenkte om lekkasjen.

«Jeg la ikke det minste skjul på at jeg var forbannet, men nå visste alle hva jeg mente om det hele, og så var det bare å konsentrere seg om de gjenstående VM-kampene. Jeg aktet ikke å iverksette noen storstilt etterforskning, og ikke hadde jeg særlig tro på at noen ville bryte sammen, tilstå og be om tilgivelse heller» skriver hun.

Etter å ha tapt VM-finalen mot Frankrike dro Herrem rett hjem til Sola.

22. desember la hun ut et bilde på Instagram av hunden Lykke som poserte med en smekke rundt halsen der det sto: «Gjett hva! Jeg skal bli storesøster.» Da var nyheten ute.

Herrem har ennå ikke fått vite hvem som ikke klarte å holde tett om graviditeten.

7. juli 2018 kom sønnen Theo til verden.

34 år gamle Herrem har vært i håndball-rampelyset siden hun slo gjennom i Sola på starten av 2000-tallet.

Hun har spilt 250 landskamper for Norge og vært en bærebjelke for det norske landslaget i årevis.