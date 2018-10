Herrenes verdenscupåpning i alpint er avlyst

Kraftig snøvær og vind setter en stopper for herrenes storslalåmrenn i verdenscupen i Sölden søndag.

Det bekrefter Det internasjonale skiforbundet (FIS) i en pressemelding, noen få timer før rennet skulle vært avviklet. Opprinnelig start var kl. 10.00 søndag.

Arrangørene prøvde først å utsette starten med én time, men den kraftige nedbøren de siste dagene har gjort rennet umulig å gjennomføre.

– Det er ikke lenger mulig å rydde snø ut av løypa og lage et trygt renn etter at det har kommet 50 centimeter med snø. Sterk vind på toppen sender også snø inn i løypa hele tiden. Værmeldingene for resten av dagen viser heller ingen bedring, skrev FIS i en pressemelding.

– Kjedelig

Henrik Kristoffersen var Norges største håp i verdenscupåpningen i Sölden, og skulle prøve seg mot Marcel Hirscher for første gang denne sesongen.

– Det er kjedelig at det ikke blir noe renn. Det er naturlig. Men man kan ikke gråte over spilt melk, og nå har de også endret reglene slik at de kan flytte rennet. Da er det ikke noe problem sånn sett, sa Kristoffersen til NTB.

Leif Kristian Nestvold-Haugen var også et sterkt norsk kort i Sölden. Aleksander Aamodt Kilde, Rasmus Windingstad, Bjørnar Neteland, Marcus Monsen, Fabian Wilkens Solheim skulle også kjøre rennet.

Erstatningsrenn før jul

FIS vil komme med mer informasjon om et erstatningsrenn mandag. Det bekrefter FIS-rennsjef Markus Waldner overfor tysk Eurosport.

– Rennet vil ikke bli satt opp på nytt i Sölden. Og ikke i Amerika, fordi vi allerede har tre renn i Beaver Creek, men det vil bli satt opp før jul, sa Waldner.

18. november i finske Levi blir neste sjanse for de norske teknikkjørerne.

Ragnhild Mowinckel ble beste norske i kvinnenes storslalåmrenn lørdag. Hun ble nummer fem da fire norske kvinner var blant topp ti.

(©NTB)

Mest sett siste uken