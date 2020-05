Herrera åpner opp om overgangen fra Manchester United

Ander Herrera (30) forteller at han egentlig ikke hadde planer om å forlate den engelske storklubben.

Baskeren signerte for Paris Saint-Germain i fjor sommer etter å ha tilbragt fem år i Manchester United.

Det ble lenge spekulert i at 30-åringen kom til å skrive under på en ny avtale med Premier League-klubben, men til slutt forlot han Old Trafford gratis.

I et intervju med ESPN forklarer baskeren imidlertid at det i utgangspunktet ikke var planen hans.

Uenig med styret

Herrera er tydelig på at han har stor respekt for Manchester United, men innrømmer samtidig at han endte opp med å være uenig med klubbens styre før han dro til Paris.

- Ser jeg tilbake ett år, så var ikke min intensjon å forlate Manchester United, sier Herrera til kanalen.

- Jeg var uenig i noen av avgjørelsene som styret tok, men det er noe som kan skje i fotball. Det skjer i hvert eneste selskap, forklarer baskeren.

FEM ÅR I ENGLAND: Ander Herrera fikk mange sesonger i Manchester United-trøyen. Foto: Paul Ellis (AFP)

Herrera sier samtidig at han har stor respekt for United-styret selv om han ikke har vært enig i alle valgene de har tatt.

- Jeg hadde noen andre meninger enn styret, men jeg respekter dem veldig. De gjør ting for Manchester United og jeg er uenig med de som sier at de ikke gjør det. De lider virkelig når ting ikke går bra og de kjemper hardt for å få Manchester United tilbake, forteller PSG-spilleren.

Herrera forklarer også at han har et godt forhold til United-direktør Ed Woodward.

Feiret ikke seriemesterskapet



Likevel ble det altså en overgang til PSG for Herrera sommeren 2019.

30-åringens første sesong med den franske storklubben endte med seriegull etter at koronaviruset førte til at Ligue 1 ble avsluttet før sesongen var helt fullført.

PSG ble likevel tildelt seieren i ligaen, men Herrera forteller at det har vært vanskelig å glede seg over det.

- For å være ærlig, så har jeg ikke feiret det. Jeg elsker fotball, men jeg elsker å spille fotball og vinne trofeer på banen. Det er selvfølgelig fint å ha en tittel til, men det blir ikke det samme. Jeg ønsket å feire med fansen og lagkameratene mine, forteller Herrera.

Han legger imidlertid til at han synes det var fortjent at PSG ble tildelt seieren av Ligue 1 denne sesongen ettersom laget ledet med 12 poeng foran Marseille.