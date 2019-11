Herrera med United-stikk i nytt intervju

Ander Herrera (30) mener fotball ikke var det viktigste i Manchester United.

Ander Herrera forlot Manchester United da kontrakten hans med klubben gikk ut i sommer.

30-åringen, som hadde spilt i klubben siden 2014, ble tilbudt ny kontrakt på Old Trafford, men valgte i stedet å flytte til Paris og slutte seg til PSG.

- Fotball ikke viktigst i United

I et ferskt intervju med det franske fotballmagasinet So Foot snakker Herrera nå ut om tiden i United. Han sier at han trivdes godt og takker supporterne, men kommer samtidig med et stikk.

- Jeg var svært fornøyd i Manchester, men det var stunder i klubben der jeg følte at fotball ikke ble sett på som det viktigste, sier Herrera.

Intervjuet kommer ut dagen etter at Paul Scholes direkte på BT Sport sa at United-direktør Ed Woodward ikke er en fotballmann.

På spørsmål om forretninger synes viktigere enn det sportslige i Manchester United, svarer Herrera følgende:

- Det kom ikke ut av min munn. Jeg vet ikke, men fotball var ikke det viktigste i Manchester, gjentar Herrera.

Den tidligere United-spilleren føler at i PSG er fokuset hovedsaklig på det sportslige.

- Jeg vil ikke sammenligne. Alt jeg vet er at her føler jeg at jeg puster fotball på alle kanter, og det liker jeg.

- Sett fra utsiden kan PSG ha en litt glamorøs side som kan irritere noen, men vi svetter, trener og jobber hardt her, forsikrer Herrera.

Scholes: - Solskjær trenger hjelp

Det var før torsdagens møte mellom Manchester United og Partizan i Europa League at Paul Scholes uttalte at han mener Solskjær trenger hjelp av en kunnskapsrik sportsdirektør.

- Dette er tiden der det trengs litt hjelp for Ole. Ikke misforstå meg, det er noen bra folk i klubben. Sjefsspeideren og Mike Phelan for eksempel, de har stor erfaring. Men tiden er inne for å hjelpe dem med å hente noen store spillere til klubben, sier Scholes.

44-åringen mener Manchester United-direktør Ed Woodward ikke innehar kompetansen som trengs for å ta avgjørelser rundt det sportslige.

- Ser man på business-delen er det veldig bra. Ed Woodward er veldig bra på det, men som fotballmann? Jeg mener at han ikke er noen fotballmann.

- Tidligere hadde United sir Alex Ferguson og David Gill. David Gill var fullstendig briljant, og han har vært et stort savn for klubben. Han kjente fotballspillere ut og inn, sier Scholes.

Manchester United tar imot Brighton til Premier League-kamp på Old Trafford førstkommende søndag.