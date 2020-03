Herrmann med maktdemonstrasjon foran tomme tribuner i Nove Mesto

Denise Herrmann var i en klasse for seg på kvinnenes verdenscupsprint i Nove Mesto. Tiril Eckhoff ble nummer fem og slo sine rivaler i sammendraget.

Herrmann skjøt fullt hus både på liggende og stående, og da er den tyske langrennsraceren vond å tukte. Ingen var i nærheten av å gjøre det i torsdagens sprintrenn, og hun vant 27,2 sekunder foran franske Anaïs Bescond, som også skjøt prikkfritt.

– Det var et fantastisk løp. Jeg var veldig fokusert på standplass, og jeg traff selv om det blåste. Vi har trent på å mestre vind, men man må ha litt flaks også, sa Herrmann i intervju med arrangøren.

Hjemmehåpet Marketa Davidova fra Tsjekkia gikk inn til en sterk tredjeplass, uheldigvis for henne foran tomme tribuner. Normalt ville hun blitt hyllet av et publikumshav, men frykt for ytterligere spredning av koronaviruset førte til at det ble publikumsforbud, akkurat som det blir i Holmenkollen i helgen.

Hentet poeng

Tiril Eckhoff bommet to ganger på stående, men gikk raskt nok i sporet til å knipe 5.-plassen ved å slå svenske Hanna Öberg med seks tidels sekund og ta innpå henne med to poeng i verdenscupsammendraget. Hun tok enda flere poeng på sammenlagtleder Dorothea Wierer, som bommet tre ganger og endte på 24.-plass.

Kampen om sammenlagttittelen kommer trolig til å stå mellom de tre. Etter torsdagens renn leder Wierer 85 poeng foran Öberg og 89 foran Eckhoff.

VM-dronning Marte Olsbu Røiseland har fått påvist vanlig influensavirus og er ikke med til Nove Mesto. Dermed er hennes sjanse til å vinne verdenscupen sammenlagt i praksis borte.

For langt fram?

Herrmann klatret med sin seier forbi Røiseland i sammendraget og inntok 4.-plassen, men hun tror ikke hun har noen sjanse til å vinne sammenlagt.

– Nei, den gule trøya tenker jeg ikke på, men jeg håper å klatre noen plasser til, sa hun.

Ingrid Tandrevold endte på delt 25.-plass etter å ha bommet to ganger, mens Karoline Knotten bommet tre ganger og Ida Lien fire. De ble nummer 56 og 68.

