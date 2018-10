Hertha Berlin videre i cupen uten Jarstein og Skjelbred

Hertha Berlin spilte seg tirsdag videre i den tyske fotballcupen på bekostning av Darmstad 98, men klubbens norske spillere var ikke å se på banen.

Hertha Berlin vant 2-0 mot laget fra 2. Bundesliga og tok seg videre til 3. runde. Begge målene kom i annen omgang. Vedad Ibisevic ga Hertha ledelsen etter 65 minutter, mens Maximilian Mittelstadt fastsatte sluttresultatet minuttet før full tid.

Bundesligaklubbens norske spillere, Rune Jarstein og Per Ciljan Skjelbred, var ikke med i kamptroppen.

Videre til neste runde er også Håvard Nielsen og lagkameratene i Fortuna Düsseldorf etter 5-1-seier borte mot Ulm. Hjemmelaget, som holder til i regionsligaen, tok ledelsen etter ett minutt. Ledelsen holdt i 14 minutter, og da lagene gikk til pause ledet Düsseldorf 4-1.

Gjestene satte ytterligere én ball i nettet i annen omgang, og det ble dermed en komfortabel seier til Nielsen, som kom innpå da det gjensto 15 minutter av kampen.

For Iver Fossum og Hannover er cupen over for denne gang. Hjemme mot Wolfsburg ble det 0-2-tap. Admir Mehmedi og Wout Weghorst scoret målene for gjestene.

Fossum ble byttet ut seks minutter før slutt.

