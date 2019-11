Heung-Min Sons røde kort skal ha blitt omgjort

Skal være klar til Tottenhams neste Premier League-kamper.

Son taklet Andre Gomes, Everton-spilleren gikk i bakken, kolliderte med en Tottenham-spiller og han endte opp med brukket ankel i søndagens kamp.

Gomes ble operert mandag - en operasjon som skal ha vært vellykket ifølge klubben selv.

- Går tilbake på kontroversiell avgjørelse

Kampens dommer Martin Atkinson hadde gjort klar det gule kortet, men skiftet til rødt da han så at sammenstøtet hadde ført til brudd. TV-bildene viste imidlertid at skrekkskaden først oppsto etter taklingen, like før han kolliderte med Spurs-back Serge Aurier.

– Det røde kortet til Son var at hans handling gikk ut over sikkerheten til spilleren, og at skadesituasjonen oppsto på grunn av taklingen, var Premier Leagues offisielle forklaring på hvorfor Son ble utvist i situasjonen.

Nå skal Premier League ha gått tilbake på avgjørelsen om å gi Son rødt kort, melder blant andre Sky Sports-journalist Bryan Swanson:

Det er et uavhengig reguleringsorgan som har tatt avgjørelsen, meldes det.

Dermed er sørkoreaneren etter alle solemerker klar til Tottenhams tre neste kamper i Premier League.

Det røde kortet skapte sterke reaksjoner i hele fotballuniverset. Flere tok til ordet for at Sons utvisning ene og alene kom som et resultat av skrekkskaden på Gomes - og at Atkinson aldri ville vurdert det røde kortet om utfallet ikke ville blitt så alvorlig.

Reagerte på utvisningen av Son



Taklingen i seg selv var ikke spesielt stygg, men Gomes var uheldig i måten han falt på. Dommer Martin Atkinson mente uansett at Spurs-spilleren fortjente direkte rødt kort etter først å ha tatt opp det gule kortet.

Det fikk TV 2s fotballekspert og tidligere Tottenham-spiller Erik Thorstvedt til å reagere.

- Dette røde kortet er totalt feil. Det går ikke an å gi rødt kort for dette. At VAR ikke griper inn her er ganske uforståelig, sa Thorstvedt i TV 2s studio etter kampen.

Han fikk støtte av kollega Simen Stamsø Møller.

Også tidligere Everton- og Tottenham-spiller Gary Lineker mener det er skaden som gjør at dommeren trekker opp det røde kortet og ikke selve taklingen.