Hevder å sitte på lekkede bilder: - Dette er Manchester Uniteds nye drakt

Nettstedet hevder å avsløre flere av toppklubbenes kommende draktplaner.

En ny sesong innebærer som regel en ny drakt for de mange profesjonelle fotballklubbene rundt omkring i verden.

For mange fotballfans er det alltid knyttet stor spenning til hvordan lagets nye «uniformer» vil se ut.

Som regel er det mye hemmelighold i forbindelse med klubbens nye drakter, men det er ikke uvanlig at bilder lekkes på nettet.

Fotbalnettstedet «Footy Headlines» har spesialisert seg på å samle opp «lekkede bilder» til glede for fotballfansen, men trolig til frustrasjon for draktprodusentene og klubbene.

La ut bilder av United-drakt

Nå har nettstedet lagt ut bilder av det de hevder er lekkede bilder av Manchester Uniteds hjemmedrakt for kommende sesong.

Daily Mail har også omtalt de lekkede bildene og skriver samtidig at det ventes at drakten vil bli lansert i juli.

Flere drakter

Uniteds kommende drakt er langt fra den eneste som nettstedet har publisert bilder av.

De hevder også å sitte på lekkede bilder av de kommende draktene til blant annet Tottenham, Arsenal og Liverpool.

Det er ikke bekreftet av klubbene at dette blir de offisielle draktene for kommende sesong, men fra tidligere sesonger har lekkede bilder fra Footy Headlines vist seg å stemme.

Spiller ferdig i sommer

De nye uniformene blir imidlertid trolig ikke å se før til senere i sommer.

Premier League har som følge av koronaviruset fortsatt til gode å gjøre seg ferdig med årets sesong.

Onsdag ble det klart at Premier League enstemmig har vedtatt å gjenoppta kontakttrening. Lag vil nå ha mulighet til å trene som en gruppe og takle samtidig som de minimerer unødvendig kroppskontakt

Avgjørelsen er et steg inn i fase to av «Project Restart», som skal ende med at også kampene i England blir gjenopptatt.