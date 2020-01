Hevder Afrikamesterskapet blir flyttet tilbake midt i Premier League-sesongen

Afrikamesterskapet kan igjen bli avholdt midt i Premier League-sesongen.

Denne sesongen har Liverpool feid (nærmest) all motstand til side - og vist seg som en dominerende styrke i Premier League.

Alt tyder på at Jürgen Klopp vil sikre lagets første Premier League-tittel siden 1990, etter at han allerede kunne løfte Champions League-trofèet forrige sesong.

Hodebry for flere Premier League-trenere

Nå kan det se ut som neste sesong bærer med seg nye utfordringer for Liverpool, og flere andre klubber i Premier League.

Afrikamesterskapet ble i 2019 avholdt i Egypt i mellom juni og juli. Det innebar selvfølgelig at Premier League-spillerne som skulle representere landene sine i turningen ikke mistet viktige kamper i serien, ettersom mesterskapet ble spilt i ferien.

NØKKELSPILLERE: Mohamed Salah og Sadio Mane har for vane å gjøre livet surt for Premier League-forsvarsspillere.

Nå hevder Daily Mail at turneringen går tilbake til sitt opprinnelige format fra neste sesong av, noe som betyr at kampene spilles i januar og februar.

En komité skal ha diskutert saken på onsdag, i et møte i Yaounde, Kamerun. Presidenten i den afrikanske fotballkonføderasjonen, Ahmad Ahmad, skal ha gitt inntrykk for at det ville vært å foretrekke om endringen ble et faktum.

Hovedårsaken skal være at været og temperaturen er langt mer gunstig for fotballspill i de tidlige månedene av året.

Skulle endringen bli en realitet, vil det skape hodebry for Jürgen Klopp.

FUNNET TONEN: Pierre-Emerick Aubameyang og Nicolas Pepe er på sitt beste en fryktinngytende angrepsduo.

Nøkkelspillerne Sadio Manè og Mohamed Salah vil være i aksjon for Senegal og Egypt, og Naby Keita kan også forsvinne - skulle Guinea kvalifisere seg.

Hvor mange kamper spillerne vil miste i Premier League avhenger selvfølgelig av hvor langt landet går i turneringen, men det kan være snakk om så mange som seks kamper spillerne går glipp av i seriesammenheng.

Arsenal vil også få hodebry om dette skulle bli en realitet, da Pierre-Emerick Aubameyang og Nicolas Pepe også kommer til å representere henholdsvis Gabon og Elfenbenskysten.

Afrikamesterskapet 2021 avholdes i Kamerun.

Premier League-spillere som kan forsvinne til Afrikamesterskapet:

Arsenal:

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

Nicolas Pepe (Elfenbenskysten)

Aston Villa:

Ahmed Elmohamady (Egypt)

Trezeguet (Egypt)

Jonathan Kodjia (Elfenbenskysten)

Brighton:

Gaetan Bong (Kamerun)

Leon Balogun (Nigeria)

Yves Bissouma (Mali)

Crystal Palace:

Jeffrey Schlupp (Ghana)

Cheikhou Kouyate (Senegal)

Wilfried Zaha (Elfenbenskysten)

Jordan Ayew (Ghana)

Everton:

Jean-Philippe Gbamin (Elfenbenskysten)

Beni Baningime (Kongo)

Oumar Niasse (Senegal

Alex Iwobi (Nigeria)

Leicester City:

Daniel Amartey (Ghana)

Wilfred Ndidi (Nigeria)

Kelechi Iheanacho (Nigeria)

Manchester City:

Riyad Mahrez (Algerie)

Manchester United:

Eric Bailly (Elfenbenskysten)

Newcastle United:

Christian Atsu (Ghana)

Southampton:

Moussa Djenepo (Mali)

Sofiane Boufal (Morokko)

Tottenham:

Serge Aurier (Elfenbenskysten)

Victor Wanyama (Kenya)

Watford:

Isaac Success (Nigeria)

Ismaila Sarr (Senegal)

West Ham:

Arthur Masuaku (Kongo)

Wolves:

Willy Boly (Elfenbenskysten)

Romain Saiss (Morokko)