Hevder Aleksander Isak kan være på vei til La Liga

Spansk storavis rapporterer at Barcelona skal være ute etter å signere Sveriges supertalent.

Opplysningene stammer fra Mundo Deportivo, og blir blant annet gjengitt i svenske Aftonbladet torsdag.

Svenske Isak har vært i fin form denne våren på utlån til Willem II fra den tyske storklubben Borussia Dortmund. 19-åringen har imponert med ti mål på ti kamper på topp for den nederlandske klubben.

Mulig overgang

Nå meldes det at Barcelona er svært interesserte i svensken som var i aksjon mot Norge på Ullevål i EM-kvalifiseringen forrige måned, og Dortmund skal være villige til å selge svensken med eritreisk opphav til katalanerne.

Isak som ble kjøpt fra AIK i 2017 for nærmere 85 millioner kroner skal være svært positiv til en mulig overgang til den spanske serielederen, det melder den spanske avisen Mundo Deportivo.

Dortmund har på langt nær fått ut potensialet til den svenske spissen, men i Nederland har Isak virkelig slått ut i full blomst. Historien er til forveksling lik vår egen Martin Ødegaard som selv er på utlån til Vitesse fra Real Madrid.

Ødegaard har hatt en rekke gode oppvisninger denne sesongen og det er også knyttet spenning til nordmannens neste karrieresteg.

Opprydning i troppen

Mundo Deportivo skriver at en overgang for Isak kan være på trappene, og ryktene støtter opp under rapportene om at Barcelona planlegger en real overhaling av troppen i sommerens overgangsvindu.

Ajax stortalent Frenkie De Jong er allerede bekreftet klar for Barcelona fra og med sommeren, i tillegg er den spanske giganten ute etter å fornye flere lagdeler. Navn som Pablo Dybala, Matthijs De Ligt og Antoine Griezmann er alle overgangsmål i tillegg til Isak, ifølge The Mirror.

Ut av portene på Camp Nou kan ifølge The Mirror hele elleve spillere gå. Inkludert store navn som Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Malcolm og en underpresterende Philippe Coutinho.