Hevder Allegri lærer engelsk og er interessert i United-jobb

Italieneren lurer i kulissene om presset skulle øke ytterligere på Ole Gunnar Solskjær.

Italienske Massimiliano Allegri hadde stor suksess under tiden som Juventus-trener. Han ledet den «gamle dame» til fem strake ligamesterskap under sine fem år der.

Etter forrige sesong annonserte imidlertid 52-åringen at han trakk seg fra jobben i Torino-klubben og har siden vært arbeidsledig, men kobles stadig til profilerte jobber.

Lærer seg engelsk



The Guardian skriver onsdag at Allegri har brukt den siste tiden til å lære seg engelsk og hevder at italieneren er meget interessert i å jobbe for Manchester United.

Det er Ole Gunnar Solskjær som per nå er manager i United, men etter en svak start på sesongen er nordmannen under press. Selv om Solskjær fortsatt virker som en meget populær mann i klubben, kan han ikke leve med svake resultater veldig lenge.

Allegri har også blitt nevnt i forbindelse med United tidligere og 52-åringen ville være en naturlig mann å se mot, skriver Guardian, skulle Solskjær få sparken.

UNDER PRESS: Ole Gunnar Solskjær. Foto: Leila Coker (AP / NTB scanpix)

Avisen skriver at Allegri er såpass interessert i United jobben, at han kan komme til å ta den selv om klubben ikke kvalifiserer seg til Champions League neste sesong.

Akkurat nå ligger Old Trafford-klubben som nummer ti i Premier League.

Flere kandidater har blitt nevnt som mulige managere i storklubben de siste ukene. Tottenhams Mauricio Pochettino og PSGs Thomas Tuchel er andre som nevnes.

Skal ha vært kontakt



Allegri skal ha vært på plass i London tirsdag kveld, der han så Tottenham tape for Bayern München, og The Guardian hevder at flere engelske klubber har kontaktet italieneren med tanke på å overtale ham til å ta en ny trenerjobb.

Videre skrives det at United allerede skal ha vært i kontakt med Allegri og at han er én av tre kandidater klubben har i bakhånd, skulle det bli behov for endringer.

Manchester United-direktør Ed Woodward gikk imidlertid nylig ut offentlig og ga Solskjær støtte. Solskjær selv svarte med å si at det ikke var nødvendig.

Allegri har lang erfaring som både spiller og trener.

Under sin aktive karriere var han innom klubber som Livorno, Pisa, Cagliari, Perugia og Napoli - for å nevne noen. Som trener har han ledet både AC Milan og Juventus.

I tillegg til fem ligatitler med Juventus, vant han også fire cuptitler med klubben. Han ledet «den gamle dame» til to finaler i Champions League, men tapte begge.