Hevder Alli er forvirret etter ny vraking

Dele Allis fremtid i Tottenham virker usikker etter at han igjen ble vraket fra kamptroppen av manager José Mourinho.

Dele Alli har hatt en vanskelig sesong under José Mourinhos ledelse av Tottenham.

24-åringen, som var en nøkkelspiller for klubben da Mauricio Pochettino var manager, har kun startet én kamp i Premier League denne sesongen - seriepremieren mot Everton. Og i den kampen ble midtbanespilleren byttet ut ved pause.

Vraket fra 20-mannstropp

Etter å ha fått innhopp mot Crystal Palace og Liverpool den siste tiden, så det ut til at Alli kunne være på vei inn i varmen igjen.

Da Leicester var motstander i helgen var imidlertid Alli ute av 20-mansstroppen igjen - en avgjørelse han selv er forvirret av, skriver Daily Mail.

Alli, som ikke har noen skadeplager, skal ikke ha fått noen forklaring på vrakingen, hevder avisen.

Mourinhos valg fører naturligvis til nye spekulasjoner om 24-åringens fremtid i Tottenham. Paris Saint-Germain skal ha kommet med tre lånetilbud, som ble avslutt i sommer og ifølge Daily Mail vurderer Ligue 1-klubben igjen å forsøkte seg i januar.

Thorstvedt i høst: - Overraskende

Tidligere i høst sa tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt i et intervju med Nettavisen at han er overrasket over at Alli er blitt fryst ut av Mourinho.

- Han ble jo løftet fram som den som hadde best utbytte av trenerbyttet. Han hadde et enormt løft i begynnelsen, sa TV 2-profilen.

- Når noen overscorer, så blir det ofte sånn at vi tror at dette skal fortsette. Det gjør det jo ikke. I den Amazon-serien med Tottenham er det jo en del kødding om at han er dårlig på trening, sa Thorstvedt videre.

- Ja, han kalles lat av Mourinho noen ganger, men det virker jo også som at han liker Alli og sier det direkte til ham?

- Ja, han gjør jo det, men det er bare et utdrag vi får se der også, da. Det kan nok ha noe med innsatsen å gjøre. Det har alltid irritert Mourinho veldig, hvis noen sluntrer unna. Uansett om det er Pogba, Ndombele eller Dele Alli, sa Thorstvedt.

Lille julaften er det nye muligheter for Alli til å vise seg fram når Tottenham møter Stoke til kvartfinale i ligacupen. Uavhengig av om han får spilletid der, er det mye som tyder på at han ikke er i José Mourinhos planer.

Tottenham møter Wolverhampton på bortebane i sin neste Premier League-kamp tredje juledag.

