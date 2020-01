Hevder Antero Henrique kan bli Manchester Uniteds sportsdirektør

Den tidligere PSG-mannen kan bli Manchester Uniteds mann på overgangsmarkedet.

At Manchester United har hatt store utfordringer på overgangsmarkedet de siste sesongene er en dårlig skjult hemmelighet.

Det spiller selvfølgelig inn at det har vært flere trenere innom Old Trafford, alle med sine foretrukne spillertyper, men sluttresultatet er uansett en ubalansert og slitt spillertropp.

SILLY SEASON: VI FØLGER OVERGANGSVINDUET LIVE!

- Samtalene underveis

Ed Woodward er mannen som blir stående med brorparten av kritikken for spillerlogistikken, og den Glazer-ansatte bankmannen ønsker angivelig nå å lette litt av ansvaret over på andre skuldre.

Foot Mercato hevder nemlig å vite at Manchester United er i langt fremskredne samtaler med Antero Henrique - i forbindelse med den ledige sportsdirektør-rollen i United.

Henrique har blant annet jobbet som sportsdirektør i Paris Saint-Germain, hvor han blant annet var sentral i å hente spillere som Kylian Mbappè, Dani Alves og Neymar.

Tidligere har Henrique også jobbet i Porto, hvor han som sportsdirektør kunne se laget heve hele syv ligatitler i perioden han var ved roret. 51-åringen forlot PSG i sommer, og skal være ønsket av klubber som Inter og Shanghai SIPG.

TETT SAMARBEID: PSG-trener Thomas Tuchel i samtale med United-mål Antero Henrique og klubbpresident Nasser Al-Khelaifi. Foto: Anne-christine Poujoulat (AFP)

Selv skal han ha hatt et klart ønske om å vurdere mulighetene sine i en periode før han bestemmer seg for noe.

LES OGSÅ: Tirsdagens Premier League-rykter

Manchester Uniteds søken etter en sportsdirektør har vært lang - og så langt virker det ikke som det har vært et prioriteringspunkt for klubben. Det har vært meldt om flere kandidater, men ingen har tilsynelatende klart å overbevise Woodward og United-hierarkiet nok til å få jobben.

Luis Campos, Ralf Rangnick, Edwin van der Sar, Rio Ferdinand og Darren Fletcher er navn som har vært nevnt i tide og utide, uten at noe har materialisert seg. Nå kan det altså endre seg med Henrique.

Ingen signeringer i januar?

For øyeblikket er Manchester United i en svært skadeutsatt posisjon, og Ole Gunnar Solskjærs lag nærmest skriker etter forsterkninger.

Til tross for det, har det ikke kommet inn noen nye ansikter så langt i overgangsvinduet.

Mandag kveld meldte flere kilder, deriblant The Independent, at United fort kan bli stående uten en eneste forsterkning når vinduet stenger på fredag.

LES OGSÅ: Real Madrid gikk ut med støtte i kampen mot klimaendringer. Så tok de et valg som vekker oppsikt: - Helt latterlig

Forhandlingene med Bruno Fernandes har ikke bært frukter, og jakten på en ren spiss har heller ikke lykkes, skriver avisen.

HVA SKJER? Forhandlingene med Bruno Fernandes har ikke kommet noen vei så langt i januar. Foto: Rafael Marchante (Reuters)

Utfordringen med Fernandes skal være at Manchester United og Sporting Lisboa har helt forskjellige prisvurderinger, og kilder skal ha fortalt avisen at det er så mye som 20 millioner pund som skiller de to klubbene. Ingen av partene har planer om å gi etter heller, skriver avisen.

James Maddison og Jack Grealish skal fortsatt toppe ønskelista til Solskjær, men klubben skal ha innsett at ingen av disse er tilgjengelige i januar. United skal ha forhørt seg om Grealish nå i januar, men Aston Villa var ikke interessert.

Dermed kan mye tyde på at det ikke blir noen forsterkninger inn portene på Old Trafford i januar.