Hevder Arsenal ser på Pochettino som mulig erstatter for Emery

Tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino skal være en av dem som blir vurdert som en mulig ny hovedtrener i Arsenal.

Det er The Athletic-journalist David Ornstein som melder dette fredag kveld.

Ornstein er kjent for å ha god kjennskap til det som foregår i Arsenal og nå skriver han at Pochettino er en av kandidatene Arsenal-styret vurderer som en erstatter for Emery.

Pochettino var manager for rivalen Tottenham i fem og et halvt år, men argentineren fikk sparken tidligere denne måneden. At Pochettino har ledet Spurs virker imidlertid ikke å være noe hinder for Arsenal-ledelsen.

Klubben er på jakt etter en ny hovedtrener etter at Unai Emery fikk sparken fredag formiddag.

Pochettino interessert?

Spørsmålet er imidlertid om Arsenal vil være i stand til å overtale Pochettino om å ta jobben som ny hovedtrener i London-klubben.

Pochettino skal ikke ha noe hastverk med å få seg en ny managerjobb og Ornstein skriver at det er lite trolig at argentineren har noe ønske om å ødelegge sitt forhold til Tottenham-fansen, noe som garantert ville være tilfelle dersom han takker ja til et eventuelt jobbtilbud fra Arsenal.

Argentineren uttalte for øvrig i 2018 at en jobb i Arsenal vil være uaktuelt.

- Jeg komme aldri til å være manager i Barcelona eller i Arsenal siden jeg er så knyttet til Tottenham og Espanyol, sa Pochettino den gangen.

Om han har endret mening etter å ha fått sparken i Spurs er imidlertid ikke kjent.

FERDIG: Unai Emery har fått sparken i Arsenal. Foto: Eddie Keogh (Reuters)

Ljungberg leder Arsenal

For øyeblikket er det tidligere Arsenal-stjerne Fredrik Ljungberg som har erstattet Emery som hovedtrener i London-klubben.

Svensken kommer til å lede The Gunners i søndagens kamp borte mot Norwich.

Det blir spekulert i at Ljungberg kan være en kandidat til å få jobben som hovedtrener på permanent basis dersom han leverer varene i tiden fremover.

Klubben skal ikke ha noe umiddelbart hastverk med å finne en erstatter og det virker som Ljungberg vil få muligheten til å vise seg frem.