Hevder Arsène Wenger har fått ny jobb

Det ser ikke ut til å bli noen retur til trenerbenken for veteranen.

Det meste tyder på at den tidligere Arsenal-bossen (69) skal jobbe for Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) i tiden som kommer.

Der vil han få en rolle som enn så lenge beskrives som «teknisk direktør».

Det skriver storavisen New York Times.

Wenger forlot Arsenal etter 22 år i 2018 og har siden den gang stått uten jobb. Franskmannen har figurert som TV-ekspert og tatt på seg diverse oppdrag, men mange har lurt på om veteranen ville vende tilbake i en trenerjobb. Forrige sesong ble han en kort periode koblet med en jobb i tyske Bayern München.

Nå kan det altså tyde på at han i stedet blir forbundsmann, til tross for at han i et nylig intervju ga signaler om at treneryrket fortsatt frister.

Ifølge New York Times kommer Wenger til å jobbe med å legge forholdene bedre til rette for trenere over hele verden i sin nye FIFA-jobb.

Han skal i tillegg også fungere som en rådgiver på andre fotballrelaterte områder.

Både den nederlandske legenden Marco van Basten og kroaten Zvonimir Boban har hatt jobben før Wenger og New York Times skriver at det var viktig for forbundet å få et kjent ansikt inn i denne rollen.

Det er ventet at ansettelsen av enger vil bli offentliggjort innen kort tid.

69-åringen er en av fotballens mest profilerte trenere og huskes best for sine mange år i Premier League-klubben Arsenal. Han kom inn der tilbake i 1996.

Med Arsenal vant franskmannen ligaen tre ganger og FA-cupen sju ganger.