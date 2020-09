Hevder Aston Villa vil by 188 millioner kroner for Joshua King

Etter å ha gått på et nederlag i kampen om førstevalget, skal manager Dean Smith nå se mot den norske profilen.

Den norske spissen, som startet på benken mot Nord-Irland mandag kveld, skal være aktuell for en overgang til Premier League-klubben fra Birmingham.

Det melder storavisen Telegraph mandag. Avisen skriver at Aston Villa skal være villig til å bla opp 16 millioner pund - 188 millioner kroner - for nordmannen.

Wilson valgte Newcastle

Birmingham-klubben skal opprinnelig ha ønsket å hente Callum Wilson inn i angrepet, men spissen valgte Newcastle.

King, som har spilt sammen med nettopp Wilson i Bournemouth, skal dermed være neste alternativ på ønskelisten til manager Dean Smith, hevder Telegraph.

Den norske spissen har mindre enn 12 måneder igjen av kontrakten med Bournemouth og har gjort det klart at han ønsker seg vekk fra klubben. King skal ha et ønske om å spille spiss, men har som oftest figurert som kantspiller i Bournemouth.

Koblet til United

Klubben rykket ned fra Premier League forrige sesong. 28-åringen fra Romsås har nettet 48 mål for Bournemouth etter at han kom til klubben fra Blackburn i 2015.

28-åringen ble koblet med en overgang til Manchester United i januar, men til tross for at han skal ha ønsket det selv, ble det aldri noen avtale.

King er imidlertid ikke den eneste angrepsspilleren som skal være ønsket av Villa. Brentfords Ollie Watkins og Celtics Odsonne Edouard skal også være aktuelle, skriver The Telegraph.

I tillegg hevdes det at Aston Villa er interessert i å kjøpe Liverpools supertalent Rhian Brewster, men det er ikke ventet at de røde vil slippe spissen på permanent basis.

Villa-manager Smith sikret seg Matty Cash fra Nottingham Forest i forrige uke og skal nå altså rette fokus inn mot å forsterke klubbens angrepsrekke.

På benken

King startet som nevnt på benken i Nations League-kampen mot Nord-Irland mandag kveld. Han ble byttet inn for Stefan Johansen etter 70 minutter.

Fra benken fikk King se spisskollegaene Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland herje. De to spissene scoret to mål hver i 5-1-seieren over nordirene.