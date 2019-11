Hevder både Mourinho og Wenger er kandidater til toppjobb

Arsene Wenger kan komme til å gjøre comeback som trener, men er ikke den eneste kandidaten som kobles til den ledige jobben i Bayern München. Flere profiler sniker i kulissene.

Ifølge The Guardian er den rutinerte franskmannen et av flere navn som nå vurderes av Bayern München etter at Nico Kovac fikk fyken som hovedtrener i helgen.

LES OGSÅ: Direktør med klar Braut Haaland-melding

Wenger har stått uten jobb siden han forlot Arsenal i 2018. Franskmannen har flere ganger blitt koblet med et comeback, uten at det har blitt noe. Wenger var blant annet koblet med nettopp Bayern for en tid tilbake, da Kovac var under press.

Den tidligere Arsenal-sjefen er imidlertid ikke den eneste som skal være aktuell for Bundesliga-klubben. Ralf Rangnick, Erik ten Hag, José Mourinho og Max Allegri er også trenere som superklubben nå vurderer, ifølge storavisen TheGuardian.

- Rangnick er favoritt



Det er Rangnick som skal være favoritten til å lande den profilerte jobben. Han skal være interessert, men er under kontrakt med RB Leipzig, der han har en sportslig rolle.

61-åringen har stor erfaring fra tysk fotball og har ledet klubber som Schalke 04, Stuttgart, Hannover og har altså nå en svært sentral rolle i Red Bull-satsingen.

LES OGSÅ: - Vil snyte Solskjær og United for drømmekjøpet

Ifølge The Guardian skal Rangnick har blitt diskutert allerede i fjor av Bayern-ledelsen.

Wenger snakker tysk



Når det gjelder Wenger blir han sett på som en mer kortsiktig løsning. Et alternativ kan være å ansette franskmannen i trenerrollen ut denne sesongen.

Wenger skal ha en høy stjerne innad i Bayern-ledelsen og han snakker tysk. Klubbtoppene i Bayern er trolig på jakt etter en erfaren hovedtrener, siden sjansespillet med Kovac ikke fungerte som ventet.

Ten Hag gjorde sine saker imponerende bra med Ajax sist sesong og ledet klubben til semifinale i Champions League. Slik sett er den lovende treneren en mann Bayern vurderer i et mer langsiktig perspektiv. Nederlenderen har en fortid i Bayern, som andrelagstrener, men vil trolig ikke være tilgjengelig før tidligst i januar og mest sannsynlig ikke før etter den inneværende sesongen.

Skeptisk til Allegri



Allegri er et høyprofilert navn som har ledet Juventus til en rekke titler de siste årene. Italieneren har i lengre tid blitt koblet med Manchester United.

Les også Hevder José Mourinho kan erstatte Unai Emery i Arsenal

Problemet med Allegri er at han ikke snakker tysk, noe som gjør Bayern-toppene skeptisk. De har fortsatt perioden under Carlo Ancelotti, en annen italiener som ikke snakket tysk, friskt i minne.

The Guardian hevder også at José Mourinho er en outsider til jobben. Portugiseren har stått uten jobb siden han forlot Manchester United i desember 2018.

Mourinho har blitt heftig koblet med en retur til Real Madrid den siste tiden, men skal være åpen for å prøve seg på tysk jord, skulle han få sjansen.

Det hevdes imidlertid at den mektige klubbpresidenten Uli Hoeness, som for øvrig gir seg i det vervet den 15. november i år, ikke vil ha Mourinho i Bayern.