Hevder Barcelona og Lautaro Martinez er enige om personlige betingelser

Barcelona skal være villige til å ta et tap på storkjøpet.

Det er storavisen ESPN som kommer med nyheten.

De melder at Inter-stjernen, Lautaro Martinez, har kommet til enighet med Barcelona om sine personlige betingelser.

Men det er flere faktorer som spiller inn for at overgangen kan bli et faktum.

Først og fremst gjelder det for klubbene å komme til enighet om en pris for spilleren. 22-åringen står med 17 nettkjenninger i alle turneringer for Inter denne sesongen, og har vært et av lagets midtpunkt under Antonio Conte.

ÅPENBARING: Denne sesongen har Lautaro Martinez vært en avgjørende faktor for Inter og Antonio Conte. Foto: Jonathan Moscrop (Pa Photos)

Barcelona har også økonomiske utfordringer i sommer, og skal ha strøket så mye som 200 millioner euro fra budsjettet neste sesong, som en direkte konsekvens av koronaviruset.

ESPN melder dermed at klubben er nødt til å selge unna før de kan investere igjen, og det skal være Philippe Coutinho som er spilleren klubben har pekt seg ut. Barcelona skal være forberedt på at de vil tape penger på spilleren de betalte 160 millioner euro for da de hentet han fra Liverpool i 2018.

Spillerens agent, Kia Joorabchian, skal tidligere ha bekreftet at Coutinho gjerne kunne tenkt seg en retur til Premier League. ESPN viser til sine kilder, som skal ha bekreftet at det foreligger interesse fra flere klubber i Englands toppdivisjon.

Nelson Semedo, Ivan Raktitic og Ousmane Dembele er også spillere klubben er villige til å selge i sommer, melder nettstedet.