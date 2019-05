Hevder Barcelona og PSG forhandler om Neymar-avtale

Verdens dyreste fotballspiller kobles med en retur til klubben han forlot i 2017.

Den velinformerte journalisten Gerard Romero melder tirsdag kveld at Barcelona og PSG skal ha startet forhandlinger angående en overgang for stjernen Neymar.

Neymar spilte som kjent for katalanerne før han dro videre til den franske storklubben i en megaovergang sommeren 2017. Paris-klubben skal ha lagt vanvittige 222 millioner euro på bordet for å sikre seg den brasilianske stjernen den gang.

Oppholdet i PSG har imidlertid ikke blitt helt som ventet for Neymar og det har flere ganger dukket opp rykter om at han ønsker seg bort fra hovedstadsklubben.

27-åringen har slitt en del med skader under tiden i PSG. Han ble hentet til klubben for å lede den til Champions League-tittelen, men suksess i den gjeveste europacupen har så langt uteblitt. Denne sesongen røk det franske laget ut mot Manchester United.

Nå spekuleres det altså i at en retur til Barcelona kan være på trappene.

27-åringen spilte for den spanske storklubben i perioden 2013 til 2017. Han vant både Champions League og to ligatitler under sin tid i Barcelona.

Romero skriver videre at Ousmane Dembele trolig går motsatt vei om de to klubbene klarer å komme til enighet om en avtale for Neymar.

Dembele ble hentet til Barcelona fra Borussia Dortmund da Neymar dro til PSG, men den franske vingen har ikke helt fått det til å stemme i spansk fotball.

Dembele står bokført med 18 mål på 65 kamper for katalanerne.

Barcelona har heller ikke vunnet Champions League siden 2015. Den sesongen var Neymar i fyr og flamme på topp, sammen med Lionel Messi og Luis Suarez.

Denne sesongen røk det spanske laget ut mot Liverpool i semifinalen og året før ble det stopp i kvartfinalen mot italienske Roma.

Det er Ernesto Valverde som har ledet Barcelona de siste årene, men mandag kveld ble det meldt at Barcelona vurderer å erstatte treneren denne sommeren.

Tidligere Everton-manager Roberto Martinez ble lansert som favoritt til overta.