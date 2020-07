Hevder Barcelona-stjerne nekter å spille resten av sesongen

Arthur forlater Barcelona til fordel for Juventus etter sesongen, men egentlig ikke før Champions League er ferdigspilt.

Tidligere i sommer ble det klart for en byttehandel mellom de to gigantklubbene Barcelona og Juventus - Miralem Pjanic til katalanerne, og Arthur til Torino.

Etter La Liga-avslutningen skal Barca-trener Quique Setién ha gitt spillerne sine litt fri, før de skulle komme tilbake denne uka, for forberedelser inn til den andre åttendedelsfinalen i Champions League mot Napoli.

- Fortsatt i Brasil

Arthur valgte ifølge Goal å reise til Brasil, og skal visstnok ha blitt igjen i hjemlandet sitt.

Avisen skriver at Arthur nå nekter å spille for Barcelona igjen.

23-åringens sesong skal ha vært preget av skader, noe som har påvirket antallet minutter han har fått på banen. Brasilianerens siste minutter skal ha kommet mot Celta Vigo sent i juni.

- Insisterte på å gi alt for klubben

To dager etter dette, skal Arthur ha insistert på at han kom til å gi alt for klubben resten av sesongen.

- Nå er jeg fokusert på fremtiden, vi har viktige mål i Barcelona og jeg vil fortsette å gi alt helt til slutten. for mine lagkamerater og for fansen, skal brasilianeren ha sagt ifølge Goal.

Om dette stemmer har 23-åringen gjort en aldri så liten helomvending.

Fraværet kan by på problemer for Setién, som mot Napoli også må klare seg uten Arturo Vidal og Sergio Bousquets. De er begge ute med suspensjon.

Første oppgjør endte 1-1 på Stadio San Paolo.