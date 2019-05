Hevder Bayern München har lagt kjempebud på bordet for Leroy Sané

Den tyske mesterklubben ønsker å sikre seg angrepsstjernen.

Leroy Sané kan være på vei tilbake til tysk fotball. Ifølge The Guardian og den anerkjente journalisten Fabrizio Romano skal Bayern München allerede ha lagt store summer på bordet for å sikre seg angriperen.

Romano skriver på sin Twitter-konto at Bayern har lagt svimlende 80 millioner euro på bordet i håp om å sikre seg 23-åringen når overgangsvinduet åpner denne sommeren.

Bayern har allerede takket av legendene Franck Ribéry og Arjen Robben etter denne sesongen, og det er ventet at Sané vil bli gitt en nøkkelrolle på kanten dersom overgangen til Tyskland går i orden.

Drar gjerne hjem

The Guardian skriver at Sané gjerne drar hjem til Tyskland etter å ha vært inn og ut av Manchester Citys startoppstillingen denne sesongen. City vant som kjent den engelske «treble» ved å sikre seg Premier League-, FA-cup- og ligacuptroféene denne sesongen.

Pep Guardiola bekreftet etter finalen i FA-cupen at de ønsket å beholde Sané i klubben, og hadde tilbudt ham en forlengelse av kontrakten som går ut i 2021.

Det har tidligere også blitt hevdet av det tyske fotballmagasinet Kicker at Sané nærmer seg en overgang til de røde fra Bavaria. Dette er ikke første gangen Bayern har ønsket å hente Sané, skal vi tro det tyske magasinet.

De hevder videre at Bayern var en av klubbene som fulgte utviklingen rundt angriperen tettest da han spilte i Schalke 04. Han forlot Gelsenkirchen-klubben i 2016 til fordel for Pep Guardiolas City.

Nettavisen Pluss: Nettavisens Premier league-quiz

Langvarig Bayern-interesse

Dette er ikke første gang Bayern kobles med et av Premier Leagues absolutt mest lovende angrepstalent. I januar skal klubben ha lagt inn bud på Chelseas Callum Hudson-Odoi, og siden skal interessen ha vedvart.

Kicker skriver at etter at Hudson-Odoi skadet seg i sesonginnspurten med Chelsea forflyttet de fokuset sitt over på Sané.

Skulle Bayern klare å gjennomføre overgangen for Sané blir han Bayerns tredje signering så langt. Tidligere har klubben sikret seg den franske duoen Lucas Hernández fra Atlético Madrid og Benjamin Pavard fra Stuttgart.

Denne sesongen har Sané fått 30 seriekamper under Guardiola, og scoret ti seriemål. Mange av disse oppgjørene har tyskeren uansett startet på benken for de himmelblå fra Manchester.