Hevder Bellingham skal være klar for Dortmund. Slik glapp han for Manchester United

Å få hilse på Sir Alex Ferguson og Eric Cantona var ikke nok for å overtale stortalentet Jude Bellingham til å signere for Manchester United.

16. mai 2020 vant Borussia Dortmund 4-0 over erkerivalene Schalke 04, noe som også ble sesongens største seier for gultrøyene. Men kanskje enda viktigere sikret dem seg også et av verdens største talenter den dagen, skriver The Athletic.

Jude Bellingham har enda ikke signert for Dortmund, men i etterkant av denne kampen fikk de sterke bevis om at 17-åringen hadde bestemt seg for hvor han skulle spille i fremtiden.

Dortmunds hovedspeider Markus Pilawa og hans team startet å speide på Birmingham-midtbanespilleren for over tre år siden.

Men de var ikke de eneste.

På ønskelista til Solskjær

Bellingham ble satt på en speiderliste hos Manchester United så tidlig som august 2017, og assistenttrener Mike Phelan reiste personlig og så Birminghams kamp mot West Bromwich for syv måneder siden.

Han skal ha blitt imponert. Speiderrapporter beskrev Bellingham som en krysning av Dele Alli og Jermaine Jenas. De litt eldre mente han minnet dem om Manchester United-legenden Bryan Robson.

Som 14-åring besøkte Jude Bellingham alle toppklubbenes akademier, men familiens ambisjoner var klare. De ville at han skulle bli den yngste spilleren til å spille for Birmingham noensinne, ingen omveier via U23-lag og utlån.

De høye herrer i Birmingham ville satse på Bellingham og trener Pep Clotet ga ham sjansen. Og sjansen tok Bellingham virkelig vare på.

Dortmund satte inn støtet

Men samtidig skulet Dortmund i kulissene. Med deres strategi om å signere unge, talentfulle spillere, passet Bellingham perfekt inn. Klubben skal jevnlig tatt kontakt med tenåringen, med ett mål.

- Å gjøre han om til en Borussia Dortmund-supporter, sier en kilde til The Athletic.

Bellingham skal ha blitt tilsendt drakter og blitt invitert på omvisning på mektige Signal Iduna Park og treningsanlegget rett før vinterpausen i Tyskland. I tillegg laget klubben en fristende video, som viste hvor fantastisk det var å spille foran den gule veggen, som den ene kortsida på Dortmunds stadion blir kalt.

I tillegg til dette kunne klubben vise frem de harde fakta om alle de unge spillerne som har utviklet seg til en toppspiller i Dortmund. Det beste eksempelet var Jadon Sancho, som spiller i klubben nå, men er sterkt ønsket av de fleste storklubbene i verden. I februar skal Dortmund ha vært rimelig sikre på at Bellingham kom til å velge dem.

Men det var flere storklubber som lå langflate etter supertalentet til Birmingham. Bayern Münchens sportsdirektør Hasan Salihamidzic og sjefsspeider Marco Neppe møtte Bellingham-familien for å tale de tyske mesternes sak.

Hjemme i England gjorde Manchester City også et forsøk på unggutten, i tillegg til Manchester United, som samlet sammen et par stjerner som skulle gjøre det vanskelig for en tenåring å si nei.

Fikk møte Ferguson

Sir Alex Ferguson og Eric Cantona presenterte klubben da Bellingham besøkte United tidlig i mars. Uniteds administrerende direktør Ed Woodward og hovedforhandler Matt Judge ledet forhandlingene med spillerens far, Mark Bellingham.

MØTTE STORTALENTET: Sir Alex Ferguson møtte Jude Bellingham da han besøkte klubben i mars, men det var ikke nok til å overtale 17-åringen. Foto: Clive Brunskill (Reuters)

United skal ha kommet nærme med å bli enige om de personlige betingelsene med spilleren den dagen. En avtale på 25 millioner pund ble presentert for Birmingham, som tidligere hadde uttalt at United måtte doble den summen.

Men til slutt så var det Dortmund som trakk det lengste strået, ifølge The Athletic. Klubben er nærmest garantert Champions League-spill, og har vist gang på gang at de vet hvordan utvikle unge spillere, noe som skal ha fristet 17-åringen.

Overrasket over Bellinghams valg

Manchester United skal ha blitt overrasket over Bellinghams valg.

- Jeg skjønner ikke hvorfor han bestemmer seg så fort. Tenk om United vinner Europa League og FA-cupen, kvalifiserer seg for Champions League - er ikke det et mer attraktivt valg enn Borussia Dortmund? skal en tett på klubben ha sagt.

Men det betyr ikke at håpet for United er helt over for den del.

- Den beste måten å bli en del av startelleveren til United er å spille for Dortmund først, skal en internasjonal ekspert ha sagt til The Athletic.

Dortmund kommer til å betale 20 millioner pund for unggutten, og Birmigham er lovet en stor prosent av et eventuelt videresalg, skriver The Athletic. I tillegg skal Dortmund ha blitt enige med spilleren om en lønn på 3 millioner euro, mer enn det United tilbød. Det skal ikke være en utkjøpsklausul i kontrakten, som løper til 2023.

Jude Bellingham har spilt for Birmingham siden han var syv år, og debuterte for førstelaget i august 2019, 16 år og 38 år gammel, som tidenes yngste spiller for Birmingham noensinne. Denne sesongen har han spilt 38 kamper i Championship og scoret fire mål.