Hevder Bundesliga kan snu terminlisten for å unngå kaos i første runde

Erling Braut Haalands og Borussia Dortmunds møte med Schalke 04 kan bli vurdert som en for stor risiko som første kamp etter koronapausen, mener Jan Åge Fjørtoft.

Tidligere denne uken ble det klart at tyske myndigheter har gitt Bundesliga grønt lys for å starte opp aktiviteten igjen fra 15. juni.

Tidligere landslagsspiller og nå reporter hos den norske rettighetshaveren Viasat, Jan Åge Fjørtoft, mener tysk fotball har gjort mye rett for å få fotballen til å rulle igjen.

- En trussel

Han trekker blant annet frem deres evne til å bygge tillit mellom seg, regjeringen og de seksten delstatene (bundesländer) som en nøkkel.

Bundesliga-sjefen Christian Seifert har også brukt mye av sin energi på å sette fotballen inn i samfunnet og forklare at det er en industri på lik linje med alt annet.

Foreløpig er det uklart hvordan terminlisten for resten av sesongen vil se ut, men ifølge Fjørtoft kan den tilsynelatende mest logiske løsningen, å fortsette der man slapp, bli vraket.

- Selv om vi i snart to måneder, mens nesten hele verden har vært i lockdown, har lært veldig mye om hvordan vi skal oppføre oss, så er det en trussel her. En av de største truslene er at enkelte fangrupperinger vil nærme seg stadion og ha arrangementer som ikke anbefales av myndighetene, sier Fjørtoft til Nettavisen.

TROR PÅ TERMINLISTEENDRING: Jan Åge Fjørtoft tror Bundesliga-ledelsen kan komme til å snu terminlisten for å slippe Dortmund-Schalke 04 i første kamp. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Ikke sikkert de tør

Den tidligere Eintracht Frankfurt-spilleren mener Ruhr-derbyet mellom Erling Braut Haalands Borussia Dortmund og Schalke 04 kan bli sett på som for risikabelt for den første helgen.

- Den største kampen i det som skulle vært neste serierunde, er Borussia Dortmund mot Schalke 04. Den kampen er kanskje den største kampen i hele Tyskland. Dortmund-Bayern er veldig stor for hele verden, men i Tyskland er det oppgjøret på høyden. Den rivaliseringen og intensiteten er det ikke sikkert de tør å begynne med. Det kan hende de snur opp-ned på hele terminlista.

BRENNHETT DERBY: Oppgjørene mellom Schalke 04 og Borussia Dortmund vekker følelser i det tyske folk. Foto: Martin Meissner (AP)

Detaljene rundt oppstarten av Bundesliga diskuteres blant lederne torsdag og trolig kommer en avklaring rundt terminlisten før helgen.

Det har den siste tiden blitt utført 1700 tester i tysk fotball, og ti personer har testet positivt.

Disse spillerne blir satt i karantene og følges opp med ytterligere tester, til de er friskmeldt og kan returnere til trening.