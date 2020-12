Hevder Cavani avslørte Manchester United-ønsket allerede for seks år siden

Han scoret over 340 mål i europeiske toppligaer før han kom Manchester United. Men spissen kunne kommet til klubben mange år tidligere.

Edinson Cavani (33) gjorde et nytt viktig innhopp da Manchester United møtte topprivalen Leicester i Premier League nylig.

Dersom stjernespissen hadde fått det som han selv ville, kunne han vært United-spiller allerede for over seks sesonger siden.

The Sun mener nemlig å vite at Cavani innrømmet dette overfor tidligere Manchester United-stjerne Wayne Rooney da Uruguay hadde slått England 2-1 under VM-sluttspillet i Brasil.

De to stjerneangriperne ble avbildet mens de byttet drakter etter oppgjøret. Rooney scoret Englands mål, men to Luis Suárez-fulltreffere ga Uruguay alle poengene i gruppespillskampen.

Lunkent United



Cavanis spilleragenter skal ha opprettet kontakt med Manchester United omtrent på samme tid, men de røde djevlene virket ikke like interessert i et samarbeid som spilleren selv.

Dermed ble det ikke noe av en overgang til Old Trafford på det tidspunktet. Trolig ville PSG krevd en stor overgangssum for spissen som ankom Parc des Princes fra Napoli bare et år tidligere.

Rett før høstens sesongstart ble Cavani-overgangen til United omsider en realitet. Avtalen med PSG var da utløpt, etter 301 kamper og hele 200 scoringer i løpet av sju år for pariserne.

Siden da har 33-åringen gjort seg bemerket i sin nye drakt ved flere anledninger.

Seinest mot Leicester 2. juledag kom Cavani inn og endret kampbildet til Uniteds fordel. Den rutinerten spissens bidrag kunne fort endt opp med å sikre laget tre viktige poeng.

I løpet av sine 15 minutter på banen serverte nemlig Cavani en perfekt pasning til Bruno Fernandes, og sistnevnte satte inn Uniteds 2-1-ledermål med få minutter igjen.

Risikerer karantene



Et selvmål av Axel Tuanzebe like etterpå gjorde imidlertid at toppkampen endte uavgjort.

Han har vist god form i det siste, men etter nyttår kan Cavani bli nødt til å sone en karantene på tre kamper. Dette for bruken av uttrykket «negrito» i sosiale medier.

Det var i slutten av november at Manchester United-spissen delte en Instagram-historie med ordene «Gracias negrito». Ordbruken ble oppfattet som rasisitisk, og i etterkant opprettet Englands fotballforbund (FA) en tiltale for grovt brudd på regelverket deres.

