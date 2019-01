Hevder Chelsea kan bli straffet med overgangsnekt av FIFA

FIFA skal ha sett nærmere på mer enn 100 tilfeller der det har vært mistanke om at Premier League-klubben har brutt reglene.

Ifølge The Guardian står Premier League-klubben Chelsea i fare for å bli utestengt fra aktivitet på overgangsmarkedet. Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) skal ha gått flere av klubbens overganger etter i sømmene og funnet flere tilfeller der Chelsea skal ha brutt reglene.

Det skal i all hovedsak dreie seg om overganger for utenlandske spillere under 18 år. The Guardian skriver at mer enn 100 slike tilfeller har blitt undersøkt nærmere av FIFA. Rundt 25 overganger dukket opp som mistenkelige ved starten av 2018 og FIFA har i etterkant av dette gjennomført en grundig undersøkelse av klubbens overgangsaktivitet.

Premier League-klubben skal ha vært samarbeidsvillige i denne prosessen og gitt FIFA innsyn i dokumenter som omhandler disse overgangene.

Chelsea har ikke ønsket å kommentere saken ytterligere, utover en pressemelding fra i fjor der klubben skrev at de ville samarbeide med det internasjonale forbundet i denne utredningen.

Mulighet for anke



FIFA-komiteen som har undersøkt Chelsea-overgangene skal nå være ferdig med arbeidet, som har pågått i lang tid, og de skal være klare til å avsi sin dom i saken. Det kan altså ende med en overgangsnekt.

Skulle dette bli tilfellet, har Chelsea muligheten til å anke dommen først til FIFA og deretter til idrettens voldsgiftrett (CAS).

Reglene er klare på at en klubb ikke kan hente en spiller under 18 år fra utlandet med mindre foreldrene til den aktuelle spilleren har immigrert til landet av andre grunner enn fotball, eller om spilleren i utgangspunktet bor mindre enn 50 kilometer fra landets grense.

Unntaket er spillere fra land innenfor EU og EØS. Der er regelen at klubbene kan signere spillere fra de er 16 år gamle.

Prøvespill ikke ulovlig?



Chelsea på sin side hevder at det i de fleste tilfellene som omfatter disse undersøkelsene, skal dreie seg om spillere som har vært på prøvespill på klubbens akademi og at klubben ikke endte opp med å signere dem.

Premier League-klubben argumenterer med at de ikke er et regelbrudd å ha spillere under 18 år på prøvespill, og at dette er vanlig praksis i europeisk fotball. Chelsea mener med bakgrunn i dette at mange av de over 100 aktuelle tilfellene, ikke bør vektlegges i avgjørelsen.

Londonklubben hevder videre at i de tilfellene klubben har endt opp med å signere spilleren, skal de ha holdt seg innenfor regelverket.

Første gang i Premier League



Dette er første gang en så omfattende utredning har blitt gjennomført mot en Premier League-klubb, ifølge The Guardian, og den beskrives som omfattende og komplisert. Det skal ha vært mye fram og tilbake mellom Chelsea, FIFA og det engelske fotballforbundet og det har blitt diskutert hvor grensen skal trekkes for hva som skal betegnes som et regelbrudd.

FIFA har tidligere gjennomført lignende utredninger mot de spanske klubbene Barcelona, Atletico Madrid og Real Madrid, og alle tre har endt opp med å bli straffet og pålagt en såkalt overgangsnekt på grunn av å ha signert utenlandske spillere under 18 år.

Barcelona og Atletico ble begge suspendert fra å kunne registrere nye spillere i to overgangsvinduer, mens Real Madrid endte opp med samme straff for ett vindu, etter en vellykket anke til CAS.

- Fire overgangsvinduer



Det franske nettstedet Medapart meldte i november i fjor, som en del av Football Leaks-avsløringene, at FIFA ønsker å gi Chelsea overgangsnekt i fire overgangsvinduer, samt en bot på 383.000 pund for regelbruddene.

Chelsea har tidligere blitt beskyldt for lignende ulovlig aktivitet da de signerte spissen Bertrand Traore i 2013. Også da klubben hentet Gäel Kakuta i 2007 måtte FIFA inn å se nærmere på overgangen.

I dette overgangsvinduet har Chelsea hentet to spillere. Amerikaneren Christian Pulisic fra Borussia Dortmund og Gonzalo Higuain på lån fra Juventus. Pulisic er leid tilbake til den tyske klubben fram til sommeren.