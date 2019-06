Hevder Chelsea vurderer Coutinho som Hazard-erstatter

Brasilianeren kan være aktuell for en retur til Premier League.

Eden Hazard er ventet å bli solgt fra Chelsea til Real Madrid, noe som fort tvinger de blåkledde ut på markedet.

Ifølge Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio skal Chelsea vurdere Barcelonas Philippe Coutinho som en mulig erstatter for Hazard. Di Marzio er kjent for å ha et stort og bredt kildenettverk i fotballens verden, og er ofte tidlig ute med mulige overganger.

Di Marzio skriver videre at dette selvfølgelig kun er aktuelt om Chelsea får medhold, og slipper unna overgangsnekten som de er ilagt av FIFA. London-klubben har anket straffen til CAS.

Premier League-klubben fikk i februar forbud mot å hente spillere i de to neste overgangsvinduene. Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) slo ned på det de mente var brudd på reglene for signering av spillere under 18 år.

Ifølge Di Marzio krever Barcelona 150 millioner euro, eller nesten 1,5 milliarder kroner, for Coutinho. Den brasilianske stjernen ble hentet fra Liverpool til Barcelona for 160 millioner euro i 2018, men har slitt med å finne den virkelige storformen for Barcelona.

Dermed kan det altså være aktuelt med en retur til Premier League for Coutinho.