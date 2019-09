Hevder David De Gea har undertegnet ny avtale med Manchester United

Partene skal ha kommet til enighet, meldes det.

Allerede i sommer ble det meldt at Manchester United og David de Gea var kommet til enighet om en ny avtale.

Den avtalen skal ha en verdi på drøye 375.000 pund i uka for den spanske målvakten.

Sànchez-lønna skal ha spilt en rolle

Meldingen ble mottatt med jubel fra United-supporterne, men snart to måneder senere har ingenting blitt bekreftet.

Det ser ut til å endre seg i snar fremtid.

Vanligvis troverdige Duncan Castles skriver at partene nå har kommet til enighet om forlengelsen, og at spanjolen har undertegnet en avtale som gir han rett i overkant av 15.000.000 pund utbetalt i året - eller nesten 170 millioner norske kroner.

Det betyr at han føyer seg inn like foran Paul Pogba på de best betalte spillerne i Manchester United.

For målvakten så skal det ha vært viktig at hans status som en av lagets beste og viktigste spillere ble gjenspeilet i hva han får utbetalt - og den vanvittige lønnen klubben valgte å gi Alexis Sànchez skal også ha hatt en finger med i spillet, skriver journalisten.

- Juventus lurte i kulissene

David de Geas kontraktsituasjon skal ikke ha gått ubemerket hen i fotball-Europa, skal vi tro den siste ukas skriverier.

Nettstedet The Athletic meldte onsdag at Juventus - som de siste årene har gjort det til en spesialitet å plukke opp bosmanspillere av høy kvalitet - skal ha vært veldig ivrige etter å få snakke med De Gea om en overgang.

Journalist Laurie Whitwell i The Athletic hevder å ha fått vite fra kilder at Juventus' interesse for keeperen er reell.

Han skriver at den italienske storklubben har kommet så langt at de har startet å forberede et kontraktsforslag til stjernekeeperen, noe som kan bety at Juventus har fått signaler om at det er mulig å komme til enighet med De Gea etter nyttår.

Nå kan det se ut som Juventus blir nødt til å lete andre steder etter en ny målvakt.

ØNSKET OPPFYLT: Ole Gunnar Solskjær uttalte at han ønsket å beholde David de Gea, noe det nå ser ut til at han klarer. Foto: Darren Staples (Pa Photos)

Senest fredag på sin pressekonferanse før møtet med Leicester på lørdag, bekreftet Ole Gunnar Solskjær at partene stadig var i forhandlinger - og at han håpet på å få avtalen i havn så fort som mulig.

- Jeg ønsker at David blir her. Det vet han og David er den beste keeperen i verden, det har vi sett over de siste årene. Jeg håper å sørge for at han avslutter karrieren her i Manchester United på høyeste nivå. Det har vært masse snakk og mange samtaler mellom David og klubben. Vi har troen på at vi skal få dette i havn, sa Solskjær.

Målvakten er for øvrig en del av troppen Solskjær har mønstret for møtet med Leicester på lørdag. Dette er de utvalgte lokalavisen MEN har sett på vei inn på spillerhotellet fredag kveld:

De Gea, Romero, Grant, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Tuanzebe, Jones, Young, McTominay, Matic, Andreas Pereira, Fred, Mata, Gomes, Chong, Greenwood, Rashford, James.