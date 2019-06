Hevder Ødegaard har bestemt seg

Martin Ødegaard har latt seg overbevise av Real Sociedad, skriver Diario Vasco.

Den spanske avisen er de som følger Real Sociedad tettest og har denne uken skrevet flere artikler om det norske talentet som kobles til La Liga-klubben.

Ødegaard er på klubbjakt i sommer og Real Madrid kommer trolig til å låne ut unggutten i to år.

Interessen for nordmannen skal være stor, men for øyeblikket ser det ut til å stå mellom tyske Bayer Leverkusen og spanske Real Sociedad.

- Ødegaard vil til La Real



Diario Vasco virker imidlertid ikke å være i tvil om hva Ødegaard foretrekker etter at han forrige uke var på besøk hos begge klubbene.

Avisen skriver nemlig at Ødegaard ønsker å spille for Real Sociedad og at klubben nå håper å få på plass en avtale med Real Madrid i løpet av de neste 48 timene.

Real Sociedads klubbpresident Jokin Aperribay avslørte nylig til Marca at de har vært i dialog med Ødegaard i 2-3 måneder og at de ønsker seg nordmannen.

Klubben fra San Sebastian har et godt forhold til Real Madrid og det kan komme godt med når de skal forhandle frem en endelig avtale.

HAR TATT NYE STEG: Martin Ødegaard hadde en fin sesong for nederlandske Vitesse. Foto: Jeroen Putmans (AFP)

Holder kortene tett til brystet

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Ødegaard-agent Bjørn Tore Kvarme som selv har spilt for La Real, men trønderen har ikke svart på våre henvendelser den siste tiden.

Kvarme var med Ødegaard til San Sebastian forrige uke da de møtte klubbledelsen til Real Sociedad.

Ødegaard er nå på ferie i Norge, men Diario Vasco regner uansett med at en låneavtale er på plass allerede før helgen.

Real Sociedad endte på en 9. plass i La Liga forrige sesong.