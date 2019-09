Hevder det fortsatt er full forvirring rundt De Geas United-framtid

Juventus skal lure i kulissene og «den game dame» øyner nok et bosman-kupp.

I sommer skal Manchester United og keeper David De Gea ha kommet til enighet om en ny avtale. Den skal ha en verdi på rundt 375.000 pund i uka for spanjolens del.

To måneder senere er imidlertid ingenting signert. De Gea er inne i det siste året av sin nåværende kontrakt og slik sett begynner det å haste litt for United.

Hvis keeperen ikke har signert innen nyttår, vil han stå fritt til å snakke med andre klubber som bosmanspiller. Nettstedet The Athletic melder onsdag at Juventus - som de siste årene har gjort det til en spesialitet å plukke opp bosmanspillere av høy kvalitet - skal være veldig ivrig etter å få snakke med De Gea om en overgang.

- Interesse fra Juventus



Da United og De Gea i sommer langt på vei kom til enighet om betingelsene i en ny kontrakt, følte Premier League-klubben seg trygg på at avtalen ville bli signert.

Nå har det imidlertid gått to måneder uten at penn har møtt papir.

The Athletic skriver videre at kilder nær De Gea kan avsløre at keeperen kommer til å skrive under på kontrakten og at det hele vil bli offentliggjort innen kort tid.

Andre kilder er på sin side mer bekymret. Journalist Laurie Whitwell i The Athletic hevder å ha fått vite fra kilder at Juventus' interesse for keeperen er reell.

Han skriver at den italienske storklubben har kommet så langt at de har startet å forberede et kontraktsforslag til stjernekeeperen, noe som kan bety at Juventus har fått signaler om at det er mulig å komme til enighet med De Gea etter nyttår.

Skulle De Gea være bosmanspiller i januar, har italienerne rett til å forhandle med spilleren, komme med et tilbud og inngå en avtale med spanjolen.

«Den gamle dame» har i de senere år gjort dette med spillere som Emre Can fra Liverpool, Adrien Rabiot fra PSG og Aaron Ramsey fra Arsenal, for å nevne noen.

Kan bli verdens best betalte



Ifølge The Athletic kommer De Gea til å bli verdens best betalte keeper om han aksepterer Uniteds tilbud. Han kommer også til å bli Uniteds best betalte spiller (i hvert fall så lenge Alexis Sanchez er ute på lån i italienske Inter).

Juventus på sin side skal imidlertid være villig til å toppe dette tilbudet.

Journalist Whitwell konkluderer med at det fortsatt er stor forvirring rundt hva som faktisk kommer til å skje med De Gea, men mener United i hvert fall bør starte å kartlegge andre alternativer på keeperplass fram mot neste sommer.

Han trekker fram Atletico Madrids Jan Oblak som et soleklart alternativ, men påpeker også at Evertons Jordan Pickford har en høy stjerne hos United-ledelsen.