Hevder det har vært et gjennombrudd i Uniteds jakt på Sancho

Sagaen har foregått i flere måneder, men nå skal Manchester United har kommet til enighet med Borussia Dortmunds Jadon Sancho (20).

En rekke velinformerte journalister melder onsdag ettermiddag at Manchester United skal ha fått et gjennombrudd i jakten på Borussia Dortmunds Jadon Sancho.

Folk som Fabrizio Romano, James Ducker og James Robson melder alle om det samme på Twitter. Ifølge Ducker skal gjennombruddet i hovedsak handle om de personlige betingelsene til Sancho, samt honorarer til spillerens agent.

Robson på sin side omtaler det som oppmuntrende tegn i Uniteds mye omtalte jakt på den engelske landslagsspilleren. Partene skal ha forhandlet om disse betingelsene i lang tid og spesielt agenthonoraret skal ha vært en utfordrende prosess.

- Fortsatt et stykke igjen

London Evening Standard-journalisten påpeker imidlertid at det fortsatt er et stykke igjen før unggutten blir Manchester United-spiller og den neste utfordringen er å komme til enighet med Borussia Dortmund om en overgangssum.

Ifølge Romano, som jobber for Sky Italia, er den tyske storklubben fast bestemt på at de ønsker 120 millioner pund for stjernen og er ikke villig til å fire på kravet.

Manager Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har jaktet på Sancho hele dette overgangsvinduet og nå ser det ut til at det endelig er framgang i forhandlingene.

Borussia Dortmund på sin side har gjort det klart at de ikke ønsker å selge angrepsspilleren og at de har planlagt å ha ham i troppen denne sesongen.

Skulle Premier League-klubben imidlertid møte priskravet på 120 millioner pund, kan det godt tenkes at pipen får en annen lyd fra Dortmund-toppene.

Robson påpeker imidlertid at United ikke er villig til å betale full pris, på grunn av måten Covid-19 har påvirket markedet, og ledelsen i klubben skal være klare på at det går videre til andre spillere om de ikke får en avtale de er fornøyd med.

United skal ikke være interessert i å betale overpris og mener at markedsprisene har sunket med rundt 20-30 prosent som en følge av koronakrisen.

- Ønsker seg til United

Flere av de velinformerte journalistene som tvitrer om overgangen onsdag, skriver at Sancho er fast bestemt på at han ønsker seg til Manchester United.

Jadon Sancho har en fortid i Manchester City, men valgte å dra til den tyske klubben i 2017 for å få førstelagsfotball. I Dortmund har han utviklet seg til en meget spennende angrepsspiller og fått en plass på det engelske landslaget.

Forrige sesong scoret den hurtige 20-åringen solide 17 mål på 32 ligakamper for klubben, samtidig som han også hyppig frampå med assists.

United hentet nylig den nederlandske midtbanespilleren Donny van den Beek fra Ajax og nå kan det altså etter hvert være nok en mann inn porten på Old Trafford.