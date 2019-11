Hevder disse reglene avslører Lampards knallharde Chelsea-regime

Legenden har fått en knallstart i jobben som Chelsea-manager og de unge stjernene storspiller, men følger de ikke sjefens regler kan det bli svært kostbart.

Det er Daily Mail som tirsdag skriver om hvilke regler den tidligere midtbanemannen har innført etter at han overtok som manager i Stamford Bridge-klubben.

I reglementet, som skal ha blitt lekket på nett, kommer det blant annet fram at spillerne må ut med 20.000 pund - rundt 230.000 kroner - om de kommer for sent til trening.

Du kan se en komplett liste over alle Chelsea-bøtene i twittermeldingen som er lagt inn litt lenger ned i artikkelen.

Kan bli kostbart



Dette er imidlertid kun én av mange regler Lampard forventer at Chelsea-spillerne skal følge, og for dem som er en «rotekopp» av natur, kan det bli en kostbar affære.

Det å komme for sent til lagmøter blir heller ikke sett blidt på og Lampard deler ut bøter på 500 pund (rundt 5800 norske kroner) per minutt en spiller er forsinket.

Dyrt kan det også bli for dem som glemmer å melde fra om sykdom/skade før en fridag eller minst halvannen time før en treningsøkt. Boten er på 10.000 pund - rundt 117.000 kroner. Og nåde den som har glemt å slå av mobiltelefonen under et lagmøte eller en felles middag - da trekker Lampard 1000 pund (rundt 10.000 kroner).

Daily Mail skriver at Chelsea følger opp disse reglene nøye og det er Lampards trenerstab som har ansvaret for å kreve inn pengene. Om en spiller ikke hoster opp pengene i løpet av 14 dager, så må vedkommende ut med dobbelt så mye.

Alle pengene som blir samlet inn, blir deretter donert til veldedige formål.

Agenter forbudt



Selv om mange spillere i Premier League er på skyhøye lønninger og disse bøtene ikke nødvendigvis er avskrekkende for alle, så er det nok likevel sure penger for de fleste.

Videre står det å lese på dokumentet som har blitt lekket at Lampard har gitt streng beskjed om at spillernes agenter ikke får oppholde seg på treningsanlegget.

Det er trolig for å forhindre at spillerne blir distrahert med andre ting når Chelsea og fotballen skal stå i fokus. Det er heller ikke uvanlig at det vanker en del presse i området rundt treningsanlegget og skulle en spiller bli observert sammen med agenten, er ikke veien lang til at det neste dag blir spekulasjoner i avisene.

Chelsea-spillerne må også informere klubben om de ønsker å reise til utlandet. Det gjelder også på fridager der det ikke er trening eller kamp.

Legende



Frank Lampard returnerte til Chelsea før denne sesongen. Han overtok jobben som manager i klubben etter italieneren Maurizio Sarri.

41-åringen har fått en meget god start på jobben og Chelsea ligger som nummer tre i Premier League etter 12 runder med 26 poeng, åtte bak ligaleder Liverpool.

Den tidligere midtbanespilleren har som kjent en lang spillerkarriere bak seg i den blå londonklubben. Han scoret 211 mål på 648 kamper der mellom 2001 og 2014.

Han vant flere Premier League-titler i Chelsea, og Champions League i 2012. Etter tiden i Chelsea spilte han for Manchester City og New York City. Før han kom til Stamford Bridge-klubben spilte Lampard flere sesonger for West Ham.

Før han ble manager i Chelsea, var han manager i Championship-klubben Derby.