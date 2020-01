Hevder Dortmund godkjente utkjøpsklausul i avtalen med Haaland

Første gang på flere år at klubben går med på en lignende avtale, ifølge tysk magasin.

Borussia Dortmund ble trolig nødt til å strekke seg lengre enn de pleier da de hentet Erling Braut Haaland (19) fra Red Bull Salzburg rett før nyttår.

Den rapporterte overgangssummen på 20 millioner euro, litt i underkant av 200 millioner kroner, kom i stand som en del av en utkjøpsklausul 19-åringen hadde i avtalen med den forrige arbeidsgiveren i Østerrike.

Nå hevder sporstmagasinet Sport Bild at også Borussia Dortmund har gått med på å legge inn en klausul i avtalen med Haaland, som i praksis betyr at han kan forlate klubben dersom et visst beløp tilbys.

Denne klausulen gjelder angivelig fra 2022, men hvor mye som må betales for å utløse klausulen blir ikke oppgitt. Den norske storscoreren signerte 29. desember på en kontrakt med Dortmund som varer i fram til 2024.

«Trakk seg»

De gule og svarte fra det folkerike Rührområdet vest i Tyskland kom dermed andre storklubber som RB Leipzig, Juventus og Manchester United i forkjøpet.

I etterkant av overgangen verserte det tidlig en slags forklaring i ulike europeiske medier, som pekte på hvorfor Haaland ikke havnet under sin tidligere trener Ole Gunnar Solskjærs vinger i United.

Fra engelske medier med kontakter i United ble det rapporter at kravene fra agent Mino Raiola, samt Haalands far Alf-Inge Håland, var for høye til at de ville klubben ville gå videre med forhandlingene.

Et krav om en utkjøpsklausul, eller mer spesifikt en påstand om at Raiola ville kontrollere et eventuelt videresalg, fikk angivelig Uniteds representanter til å vende tommelen ned.

På første trening



Haaland (19) gjennomførte onsdag sin første trening med lagkameratene i Borussia Dortmund. Det melder blant andre TV 2.

Den norske spisskometen har den siste tiden trent alternativt på grunn av en kneskade, men onsdag var han omsider i aksjon med fotballskoene på.

Haaland trente sammen med andre spillere som ikke spilte tirsdagens treningskamp mot Standard Liege, blant dem Thomas Delaney, Marco Reus og Thorgan Hazard. Gruppen startet treningsøkten med fotballtennis, før de gikk over til tekniske øvelser med ballen.

19-åringen har håp om å rekke en treningskamp for sitt nye lag før vinterpausen i Bundesliga er over. Borussia Dortmund er på treningleir i Marbella, og møter Feyenoord (12.00) og Mainz (17.00) lørdag.

Haaland kan få sin offisielle debut i den gule drakten borte mot Augsburg 18. januar. Første hjemmekamp etter vinteroppholdet spilles mot Köln helgen etter.

Favre: - Gleder oss veldig



På grunn av kneskaden og har ikke nordmannen spilt en hel kamp siden 10. november. Dortmund-trener Lucien Favre forsikrer dog at storscoreren får en viktig rolle på laget når han er tilbake i toppslag.

Tirsdagens 0-0-oppgjør mot Standard Liège i Marbella kom for tidlig til for jærbuen, som har sørget for et imponerende høyt målsnitt i Champions League og Østerriksk Bundesliga denne sesongen.

- Vi skal hjelpe ham forsiktig inn i laget. Når Erling er i form, så tar han med seg et nytt element i spillet vårt. Vi skal integrere dette inn i systemet vårt og gleder oss veldig til det, sier Favre til Sport Bild.

Den rutinerte sveitseren, som har trenerfortid hos blant andre Hertha Berlin og Borussia Mönchengladbach, la om til en trebackslinje i desember. Det kommer han trolig til å fortsette med, selv om Sport Bild tror at 3-5-2-formasjonen blir vraket til fordel for en 3-4-2-1-variant når Haaland kommer seg tilbake i skikkelig kampform.

