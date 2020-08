Hevder Dortmund og Manchester United er nære: Sancho skal være enig om personlig kontrakt

Sommerens store overgangs-snakkis nærmer seg en konklusjon.

Temperaturen rundt ryktene om Jadon Sancho og en overgang fra Borussia Dortmund til Manchester United blir hetere og hetere for hver dag som går.

Den italienske overgangsguruen Fabrizio Romano er tilknyttet Sky Sports- og The Guardian. Romano rapporterer jevnlig om det største som rører seg på overgangsmarkedet.

Mandag kunne italieneren rapportere at samtalene mellom Borussia Dortmund og Manchester United nå er inne i et «fremskredne stadie» og at en overgang for den engelske 20-åringen kan være nærmere enn noen gang tidligere.

Ifølge Romano skal Sancho også være enig om sin personlige avtale med Manchester United i en avtale som skal strekke seg frem til juni 2025.

- Venter på enighet

Neste punkt i forhandlingene skal nå være at klubbene kommer til enighet. Det har tidligere vært rapportert at United-direktør Ed Woodward har ønsket å utnytte koronasituasjonen og de økonomiske konsekvensene av denne til å forsøke å få avslag i prisen på Sancho.

Flere medier har spekulert i at Woodward har vurdert et åpningsbud på så lavt som 50 millioner pund, men dette har aldri blitt offisielt bekreftet. Ifølge den tyske Bild-journalisten Christian Falk skal Borussia Dortmund alltid ha krevd opp mot eller over 100 millioner euro.

Tyskerne ønsker ikke å selge Sancho for mindre enn sitt opprinnelige krav.

Mandag melder også Falk i en oppdatering at Dortmund forventer at Manchester United betaler rundt 120 millioner euro for Sancho fordelt utover ulike avbetalinger, men at tilbudet må foreligge før 10. august fordi tyskerne ønsker å ha en erstatter klar i god tid før neste sesong.

En avtale som innebærer flere nedbetalinger er noe Premier League-giganten skal ha ønsket hele veien i kjølvannet av virussituasjonen, ifølge Romano.

Jadon Sancho i duell med nyinnkjøpte Jude Bellingham på trening i Dortmund mandag. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Klubbene skal enda ikke ha kommet til en offisiell enighet seg i mellom, men samtalene skal være gode og i en pågående fase.

Sancho venter nå på at klubbene skal komme til enighet og han skal selv ønske en overgang til Manchester United.

Også Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft har vært aktiv på Twitter den siste tiden der han har kommet med flere oppdateringer rundt Sancho-ryktene.

Han skriver blant annet at Manchester United ser ut til å ha endret sin taktikk på overgangsmarkedet i Sancho-prosessen.

- Ingen tidlige eller lave bud. Ingen avslåtte bud så langt, bare forhandlinger frem til de finner en modell for det første gebyret og videre avdrag, skriver Fjørtoft.

Usikkerhet forrige uke

Sancho har i flere måneder blitt koblet kraftig til Manchester United, og Ole Gunnar Solskjær har virket å ligge i soleklar «pole position» for å sikre seg 20-åringen som i sin tid gikk til BVB fra ungdomsakademiet til Manchester City.

Så sent som forrige uke meldte det tyske sportsmagasinet Kicker at Sancho heller foretrekker en overgang til Liverpool fremfor Manchester United, som følge av at han ser på tittelmuligheter som større på Merseyside.

Nyheten kom som en ny vending i Sancho-sagaen, og satt ytterligere fyr på ryktene rundt fremtiden til den engelske landslagsspilleren som har seilet opp som det heteste overgangsobjektet i europeisk fotball.

Viasport-ekspert Fjørtoft har svært god innsikt i tysk fotball. Han påpekte at vi nå er inne i en fase der samtlige involverte parter prøver å dreie historien dit de vil.

- Det som skjer nå, er det som alltid skjer når store overganger skal diskuteres. Vi snakker om summer som er langt over en milliard norske kroner, og da er det veldig mange rykter, og det er et spill fra både selgende og kjøpende klubb, uttalte Fjørtoft til Nettavisen forrige uke.

Sancho startet denne uken opp trening med Dortmund i det de begynte oppkjøringen til neste sesong.

Manchester United møter LASK Linz i Europa League onsdag kveld kl 21.00.