Hevder Dortmund-topper tror Sancho ender opp i Manchester United

Både Mirror og The Independent skriver at Ole Gunnar Solskjærs klubb nå er i førersetet for å få signaturen til Jadon Sancho.

Det slår begge de to avisene stort opp.

The Independent skriver at United nå leder kampen om engelskmannen som kan komme til å forlate Borussia Dortmund når overgangsvinduet åpner i sommer.

Dortmund skal være villige til å selge unggutten som fylte 20 år onsdag, og personer høyt oppe i hierarkiet i den tyske klubben tror Old Trafford er den mest sannsynlige destinasjonen for kantspilleren.

Les også: Jadon Sancho brukte Chelsea-stjerne som Dortmund-inspirasjon: - Kan han, så kan jeg



Les også: Torsdagens Premier League-rykter

Avisen skriver imidlertid at United kan få kamp om signaturen, men Mirror skriver på sin side at både Liverpool og Chelsea skal ha blitt skremt bort som følge av prislappen på den tidligere Manchester City-spilleren.

Avien skriver samtidig at United nå er tryggere og tryggere på at de kan lande en avtale for Sancho - mye fordi de skal være villige til å betale prisen som kreves for engelskmannen.

Les også: Stjernene var rasende. Så sa Mourinho noe som fikk dem til å måpe (+)

SUPERSTJERNE: Jadon Sancho er en av Europas mest ettertraktede spillere. Foto: Martin Meissner (AP)

120 millioner pund?

United skal ha beundret Sancho lenge, og klubben skal ha identifisert Dortmund-spilleren som deres mål på samme tid i fjor, da de undersøkte mulighetene for å gjøre ham til en storsignering.

Ole Gunnar Solskjær har tidligere hentet ungt og britisk til sitt United-lag, med både Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka og Daniel James som har kommet inn portene på Old Trafford for en totalsum på rundt 140 millioner pund.

Les også: Fernandes' lekkede WhatsApp-melding vekker oppsikt i England

Selv om Sancho vil være dyrere enn alle de tre overnevnte, faller han inn under samme kategori både med tanke på pass og alder. Mirror skriver at Solskjærs klubb i så fall må bla opp 120 millioner pund for å sikre seg BVB-stjernen.

Tabloidavisen skriver at både Ed Woodward og Solskjær skal være bestemt på å få avtalen i havn, til tross for at det betyr at de må bryte den nåværende rekordprisen for en signering.

De 89 millionene klubben betalte for Paul Pogba i 2016 er fortsatt overgangsrekord i klubben, men klubben fra Old Trafford skal være villig til å bryte den rekorden for Sancho.

Det skal være en tro fra høyeste hold i United at Sancho, til tross for prislappen, vil representere veldig god business over tid, gitt spillerens alder og enorme talent.

CITY: Jadon Sancho har tidligere vært innom Manchester City-akademiet. Foto: John Walton (Pa Photos)

Skal foretrekke United

Mens Liverpool skal være litt mer tilbakeholden rundt å betale såpass mye for Sancho, skal spilleren selv også se på det som vanskelig å spille seg inn i en av fronttrio-plassene til Jürgen Klopps mannskap.

Mirror skriver at 20-åringen skal foretrekke en overgang til Solskjær, ettersom han liker nordmannens fokus på unge spillere.

Sancho har vært i fantastisk form for Borussia Dortmund denne sesongen. Unggutten har virkelig funnet tonen på banen med Erling Braut Haaland, og mens den norske landslagsspissen har notert seg for ni mål og én målgivende i Bundesliga denne sesongen, har Sancho levert målpoeng på bestilling.

Kantspilleren har smått utrolig 14 mål og 15 målgivende pasninger på 23 kamper i den tyske toppdivisjonen denne sesongen, og er dermed toppscorer i klubben.