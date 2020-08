Hevder Dortmund vil at Sancho skal gå ut med offentlig beskjed

Flere ledere og spillere har uttrykt at de er glade for at Sancho blir i Dortmund, men hovedpersonen selv har forblitt taus.

Etter at sportsdirektør Michael Zorc i Borussia Dortmund mandag gikk ut med en offentlig kunngjøring om at Jadon Sancho blir værende i klubben også kommende sesong, har flere spillere uttalt seg og uttrykt glede over avgjørelsen, blant dem er Erling Braut Haaland.

Den såkalte «deadlinen» for en overgang til Manchester United er nå passert, dermed ser det ut til at en overgang til Premier League-giganten er langt borte for 20-åringen.

Manchester United skal ikke ha møtt tyskernes prisforlangende på 110 millioner pund.

- Han spiller for oss neste sesong. Avgjørelsen er tatt. Jeg tror det svarer på alle spørsmålene, sa Zorc til de frammøtte journalistene under et pressemøte i Sveits mandag.

Jadon Sancho er sommerens store overgangssnakkis. Foto: Steven Paston (Pa Photos)

- Må gå ut offentlig

Men selv om både klubbledere og lagkamerater har uttalt seg så mangler det fremdeles at hovedpersonen selv kommer med uttalelse. Dette skal ifølge avisen The Times ha fått flere i den tyske klubben til reagere.

Nå hevder avisen å ha informasjon om at flere i Dortmund setter press på Sancho.

Meldingen skal være klar: «Han må gå ut offentlig å si at han blir værende i klubben neste sesong.»

Ifølge rapportene ønsker tyskerne at engelskmannen stiller opp i enten et intervju eller via klubbens egne sosiale medier-kanaler og forteller omverden at han er Dortmund-spiller, for å legge Manchester United-ryktene døde for denne gang.

Sportsdirektør Michael Zorc uttalte seg om Jadon Sancho tidligere denne uken. Nå ønsker klubben ifølge flere rapporter at Sancho skal gjøre det samme. Foto: Ronny Hartmann (AFP)

Sancho gjør sjelden intervjuer og lederne i Dortmund skal være usikre på om han vil gå med på deres ønske om å gjøre en medieopptreden der han deklarerer sin lojalitet til klubben.

Flere kilder mener Manchester United fremdeles håper og tror at de kan overbevise Dortmund om å selge sin stjernespiller.

Lagkamerat Haaland, som i januar også skal ha vært jaktet av United, kommenterte lagkameratens situasjon etter at det ble kjent at han blir værende i Dortmund.

– Han er en fenomenal spiller. Jeg er veldig glad for at han blir. Jeg er sikker på at han kan hjelpe meg med et par assister og jeg et par til ham, sa Haaland i et intervju gjengitt blant andre av avisen Bild.

Erling Haaland og Jadon Sancho er gode kompiser både på og utenfor fotballbanen. Foto: Bernd Thissen (AP)

- Elsker å spille med denne gjengen

Onsdag spilte Dortmund sin første treningskamp før den nye Bundesliga-sesongen starter opp i september.

Sancho startet i 6-0-seieren mot SC Rheindorf Altach sammen med blant andre Haaland, stortalentet Gio Reyna og nysigneringen Jude Bellinham.

Etter kampen uttalte Sancho seg om kampen.

- Jeg elsker å spille med denne gjengen. Det er en spesiell gruppe. Vi har noen spesielle unge spillere på vei opp. Jeg er veldig glad for å dele banen med dem og vise dem vei. Jeg var en gang i deres sko, da jeg spilte med veteraner. Jeg er glad på deres vegne, sa Sancho etter kampen.

Den offensive midtbanespilleren ville naturlig nok ikke snakke om en mulig overgang. Fremdeles skal agenter og såkalte mellommenn lure i kulissene og forsøke å finne en løsning på den tidligere Manchester City-spillerens fremtid.

Også etter treningskampen kom Haaland med noen Sancho-utspill til pressen.

- Kompisen min viste god karakter, om du skjønner hva jeg mener. Sancho ser fremdeles skarp ut, spøkte nordmannen skulder ved skulder med lagkameraten.

Ifølge The Mirror skal Manchester United ha satt alle andre overgangsoppgaver på vent for å fokusere 100 prosent på å signere Jadon Sancho.

Avisen hevder at Ole Gunnar Solskjær og resten av ledelsen på Old Trafford ikke har gitt opp håpet om en overgang, dermed kan det se ut til at siste ord i overgangsagaen fremdeles ikke er sagt.